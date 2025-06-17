Смертельный обед: как хищники Уганды переносят вирусы от летучих мышей к людям

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Летучие мыши известны как переносчики множества вирусов, включая те, что вызывают инфекционные заболевания, передающиеся человеку через процесс, известный как зооноз.

Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ летучая мышь

В некоторых случаях заражение происходит напрямую от летучих мышей. Однако, по мнению исследователей, в других случаях летучие мыши выступают в роли переносчиков смертельных вирусов для других животных, которые, в свою очередь, заражают людей.

Молодой угандийский биолог Боско Атукватсе, работающий в проекте "Львы Кьямбуры", установил фотоловушки на солнечных батареях у входа в пещеру Питона в лесу Марамагамбо Национального парка Королевы Елизаветы в Уганде. Его целью был сбор данных о леопардах и пятнистых гиенах в этом регионе.

К его удивлению, камеры зафиксировали гораздо больше, чем просто леопардов. Сотни ночных съемок показали 13 дополнительных видов, включая генет, африканских цивет, африканских орлов-рыболовов, африканских скальных питонов, обезьян Л'Хоста и павианов. Пещера Питона является домом для около 50 000 египетских летучих мышей, и хищники охотятся на них или подбирают их в качестве добычи у входа в пещеру.

"Было удивительно увидеть, как много животных приходит полакомиться летучими мышами в этом конкретном месте", — отметил Атукватсе, добавив: "По сути, это бесплатный источник пищи для всей округи".

Это открытие имеет важное значение, поскольку летучие мыши, в том числе те, что обитают в пещерах данного региона, являются естественным резервуаром для инфекционных заболеваний, включая смертельный вирус Марбург.

"Это действительно важное наблюдение, поскольку мы часто размышляем о взаимодействии диких животных друг с другом, но редко видим его воочию", — сказал эпидемиолог Джонатан Эпштейн.

Вирусу Марбург не требуется промежуточный хозяин для заражения людей, но другие новые вирусы могут передаваться через хищников, мутируя в форму, способную заражать людей, пишет nytimes.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

