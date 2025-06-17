Египтяне не додумались: колёса могли изобрести для решения неожиданной проблемы

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Наука

Представьте, что вы шахтер на медной шахте в юго-восточной Европе в 3900 году до нашей эры. День за днем вы таскаете медную руду по душным туннелям шахты.

Horse cart mongolia
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Horse cart mongolia

Вы смирились с изнурительной монотонностью шахтерской жизни. И вот однажды днем вы становитесь свидетелем того, как ваш коллега делает что-то замечательное.

С помощью странного на вид приспособления он небрежно перевозит эквивалент веса, в три раза превышающего его собственный, за одну поездку. Когда он возвращается в шахту, чтобы принести еще одну партию, вы внезапно понимаете, что выбранная вами профессия скоро станет гораздо менее обременительной и гораздо более прибыльной.

Чего вы не осознаете: вы являетесь свидетелем чего-то, что изменит ход истории — не только для вашего крошечного сообщества шахтеров, но и для всего человечества.

Несмотря на неизмеримое влияние колеса, никто не уверен, кто его изобрел, когда и где оно было впервые задумано. Гипотетический сценарий, описанный выше, основан на теории 2015 года о том, что шахтеры в Карпатских горах — на территории современной Венгрии — впервые изобрели колесо почти 6000 лет назад как средство транспортировки медной руды.

Теория подтверждается открытием более 150 миниатюрных повозок археологами, работающими в регионе. Эти небольшие четырехколесные модели были сделаны из глины, а их внешние поверхности были украшены выгравированным узором плетения, напоминающим плетение корзин, которое использовали шахтерские общины в то время.

Позднее радиоуглеродное датирование показало, что эти повозки являются самыми ранними известными изображениями колесного транспорта на сегодняшний день.

Эта теория поднимает вопрос: как малоизвестное, научно наивное шахтерское общество открыло колесо, когда высокоразвитые цивилизации, такие как древние египтяне, этого не сделали?

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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