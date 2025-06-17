Астероид Убийца городов с большей вероятностью упадет на Луну в 2032 году

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид, который вырвался на сцену с необычайно высоким риском столкновения с Землей, только что получил повышение риска столкновения.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Риск столкновения вырос до 4,3 процента — не с Землей, а с Луной.

Это не особенно много, конечно. Но достаточно много, чтобы быть довольно захватывающим. Это столкновение не уничтожит Луну и даже не повлияет на ее орбиту.

2024 YR4 заявил о себе с грохотом. Первоначальные расчеты его траектории показали, что он может столкнуться с Землей в декабре 2032 года. Риск не был огромным, но 3,1 процента все равно тревожно высок для события, которое может стереть с лица земли город — кусок скалы имеет размеры от 53 до 67 метров (от 174 до 220 футов), что сопоставимо с размером астероида, опустошившего Тунгуску в 1908 году.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

