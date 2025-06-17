Социальная изоляция оказалась не так опасна, как считалось: новые данные удивили учёных

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Социальная изоляция, по мнению многих аналитиков, представляет серьезную угрозу для здоровья. Некоторые специалисты даже сравнивают её негативное влияние с выкуриванием полутора десятков сигарет ежедневно.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дед и внучка

Однако результаты свежего международного исследования ставят под сомнение прямую связь между одиночеством и увеличением смертности. Результаты опубликованы в научном издании JAMDA.

В рамках масштабного проекта были проанализированы данные более 380 тысяч пожилых людей из различных стран мира, проживающих на разных континентах. Участники исследования получали регулярную помощь на дому и проходили стандартные медицинские обследования для оценки их общего состояния.

Вопреки распространенному убеждению о том, что одиночество повышает риск смерти, исследование показало, что одинокие пожилые люди реже умирали в течение года по сравнению с теми, кто не испытывал чувства изоляции.

Исследователи также обнаружили, что чувство одиночества чаще возникает у тех, кто, обладая относительно крепким здоровьем, не получает достаточной поддержки со стороны близких. Авторы подчеркивают, что, несмотря на отсутствие прямой связи с летальностью, одиночество остается фактором, негативно влияющим на психическое здоровье.

Нельзя пренебрегать проблемой одиночества, настаивают ученые, поскольку оно напрямую ухудшает качество жизни. Поддержка социальных связей важна и должна оставаться приоритетной задачей, пишет planet-today.

Уточнения

Социальная изоляция — отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп.



