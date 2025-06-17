Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мерзликин высказался о разводе после 20 лет брака: ушедшее — не твоё
Удобрение, которое оживит кусты за пару дней — и это не химия
Садовый синдром Плюшкина: пять привычек, из-за которых цветы растут мимо кадра
Далеко не каждая готова к таким условиям: как арабские перевозчики выбирают стюардесс
Секрет из столовой 90-х: печень получается мягкой, даже если ты торопишься
Зависит от Господа: Симоньян раскрыла состояние мужа Кеосаяна в коме и попросила молитв
Астероид Убийца городов с большей вероятностью упадет на Луну в 2032 году
Nissan закрывает последнюю модель с МКПП — тайный замысел компании
Кошка грустит? Вот девять странностей, за которыми может скрываться крик о помощи

Человечество увидело часть Солнца, которую мы никогда раньше не видели

0:54
Наука

Ученым удалось запечатлеть южный полюс Солнца, первый взгляд на этот регион стал возможен благодаря смелому маневру Solar Orbiter, который опустился ниже плоскости Солнечной системы, чтобы увидеть косой взгляд на часть Солнца, обычно скрытую от глаз человека.

Солнечное затмение
Фото: commons.wikimedia.org by Randy McGuire, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечное затмение

"Сегодня мы представляем первые в истории человечества виды полюса Солнца", — говорит астрофизик Кэрол Манделл, директор по науке Европейского космического агентства (ЕКА).

По его словам, Солнце — ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение.

"Эти новые уникальные виды с нашей миссии Solar Orbiter являются началом новой эры солнечной науки", — добавил он.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Последние материалы
Порядок еды важнее, чем кажется — особенно если хочешь застегнуть джинсы
Никогда не складывайте обувь в шкаф без этого простого действия
Случайность по-настоящему: что нашли физики внутри фотонов
Льготная ипотека трещит по швам: банки закручивают гайки и ужесточают правила
Тайный режим без компьютера: как войти в диагностику машины обычной кнопкой
Ты дворняга: Гулькина раскрыла скандальные детали ссоры с Суханкиной из-за продюсера
Не верьте, пожалуйста, этой чуши: Анна Пересильд стала жертвой искусственного интеллекта
Сохранили угли: Шнуров воссоединился с экс-женой Абрамовой через 8 месяцев после развода
В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном
Цвет сбежит первым: ошибка в ванной, которая обесцвечивает мечту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.