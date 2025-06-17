Человечество увидело часть Солнца, которую мы никогда раньше не видели

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученым удалось запечатлеть южный полюс Солнца, первый взгляд на этот регион стал возможен благодаря смелому маневру Solar Orbiter, который опустился ниже плоскости Солнечной системы, чтобы увидеть косой взгляд на часть Солнца, обычно скрытую от глаз человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Randy McGuire, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечное затмение

"Сегодня мы представляем первые в истории человечества виды полюса Солнца", — говорит астрофизик Кэрол Манделл, директор по науке Европейского космического агентства (ЕКА).

По его словам, Солнце — ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение.

"Эти новые уникальные виды с нашей миссии Solar Orbiter являются началом новой эры солнечной науки", — добавил он.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

