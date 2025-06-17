Пропавшие чёрные дыры во Вселенной: учёные похвастались находкой

3:09 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении десятилетий астрономы выдвигали теории о том, что черные дыры делятся на три основные категории.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

Существуют черные дыры звездной массы, масса которых составляет от пяти до 50 масс нашего Солнца. Затем идут сверхмассивные черные дыры (СМЧД), масса которых в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца.

Наконец, существуют промежуточные черные дыры (IMBH), массы которых находятся где-то посередине.

В то время как ученые наблюдали множество черных дыр звездной массы и сверхмассивных черных дыр, доказательства существования сверхмассивных черных дыр найти гораздо сложнее. Это создало проблему: считается, что сверхмассивные черные дыры являются переходным мостом между звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами по мере их роста, вопиющим "недостающим звеном" в эволюции черных дыр.

В серии новых исследований международная группа под руководством исследователей из Инициативы лунных лабораторий Университета Вандербильта (LLI) объявила, что, возможно, обнаружила доказательства существования этих неуловимых объектов.

В одной из статей группа под руководством астрономов Кристал Руис-Роча и Анджали Йолкер описывает, как исследователи повторно проанализировали данные лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) и коллаборации Virgo для поиска возможных признаков слияний черных дыр средней массы.

Результаты показывают, что эти обсерватории зарегистрировали гравитационно-волновые события, которые соответствуют слияниям черных дыр массой от 100 до 300 солнечных. Это делает эти события крупнейшими столкновениями черных дыр, зарегистрированными астрономами, и помещает их в диапазон, в котором, как они ожидают, должны находиться легкие черные дыры средней массы.

"Черные дыры — это окончательные космические ископаемые", — говорит астроном и старший автор Каран Джани.

Массы черных дыр, о которых сообщается в этом новом анализе, оставались весьма спекулятивными в астрономии. Эта новая популяция черных дыр открывает беспрецедентное окно в самые первые звезды, которые осветили нашу Вселенную.

В смежных исследованиях ученые показали, как предстоящая миссия Laser Interferometer Space Antenna (LISA), запуск которой запланирован на конец 2030-х годов, может помочь проверить эти результаты.

В то время как детекторы вроде LIGO и Virgo могут фиксировать последние стадии столкновения черных дыр, LISA сможет отслеживать их в течение многих лет, прежде чем они сольются, сближаясь по спирали друг с другом, создавая рябь в пространстве-времени. Этот расширенный период наблюдения позволит астрономам узнать больше о происхождении черных дыр, их эволюции и о том, что с ними станет.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

