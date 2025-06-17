Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью
Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется
Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо
Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы
Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона
Ураган для растений: что делать, чтобы восстановить урожай после града
Я дорамщица: Роза Сябитова посоветовала свою любимую дораму
Кубанские аграрии готовятся к масштабной уборочной: 1,7 млн гектаров озимых ждут жатвы
Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей

Что скрывает обратная сторона Луны? Таинственно магнитные камни могут иметь взрывную историю

1:39
Наука

Новое исследование предполагает, что крупный катаклизм, произошедший менее чем за час, оставил неизгладимый след.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Группа ученых под руководством исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила, что мощный удар мог сгенерировать огромное количество плазмы, которая временно усилила крошечное древнее магнитное поле Луны.

По словам ведущего автора Айзека Нарретта, планетолога из MIT, эта теория могла бы объяснить наличие высокомагнитных пород, обнаруженных на обратной стороне Луны в районе около южного полюса.

"Существуют большие части лунного магнетизма, которые до сих пор не объяснены", — говорит он. "Но большинство сильных магнитных полей, которые измеряются орбитальными космическими аппаратами, можно объяснить этим процессом, особенно на обратной стороне Луны".

В 1959 году советский космический аппарат "Луна-1" провел первые магнитные измерения Луны и обнаружил, что в отличие от Земли у нее нет сильного собственного магнитного поля. Более поздние исследования показали, что у Луны есть слабые поля, в основном ограниченные лунной корой, которые, по-видимому, создаются взаимодействием с заряженными солнечными частицами.

Однако анализ образцов, привезенных астронавтами в миссиях "Аполлон", показал, что некоторые породы образовались в магнитных полях, которые были намного сильнее. Это привело к общему мнению, что, хотя сегодня у Луны нет собственного магнитного поля, когда-то оно было.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Наука и техника
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA Аудио 
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту
Домашние животные
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей
Одна секунда невнимательности — и вы снаружи: как достать ключ из машины, не разбивая стекло
Что скрывает обратная сторона Луны? Таинственно магнитные камни могут иметь взрывную историю
Сияй, но знай меру: 3 ошибки в использовании хайлайтера, которые испортят макияж
Мировая война неизбежна: Ближний Восток разгорится разрушительным пожаром
Забудьте о боли в спине: простые советы для комфортной прополки вашего огорода
18-летний представитель поколения Z рушит стереотипы: как он стал успешным владельцем такерии
Никто не ожидал такого от обычного умывальника: как бытовая вода превращается в биологическое оружие
Это место исцеляет за три дня: где в Пиренеях прячется источник вечной молодости
Тараканы как источник опасности: какие болезни они могут передавать вам и вашим детям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.