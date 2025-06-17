Что скрывает обратная сторона Луны? Таинственно магнитные камни могут иметь взрывную историю

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование предполагает, что крупный катаклизм, произошедший менее чем за час, оставил неизгладимый след.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Группа ученых под руководством исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила, что мощный удар мог сгенерировать огромное количество плазмы, которая временно усилила крошечное древнее магнитное поле Луны.

По словам ведущего автора Айзека Нарретта, планетолога из MIT, эта теория могла бы объяснить наличие высокомагнитных пород, обнаруженных на обратной стороне Луны в районе около южного полюса.

"Существуют большие части лунного магнетизма, которые до сих пор не объяснены", — говорит он. "Но большинство сильных магнитных полей, которые измеряются орбитальными космическими аппаратами, можно объяснить этим процессом, особенно на обратной стороне Луны".

В 1959 году советский космический аппарат "Луна-1" провел первые магнитные измерения Луны и обнаружил, что в отличие от Земли у нее нет сильного собственного магнитного поля. Более поздние исследования показали, что у Луны есть слабые поля, в основном ограниченные лунной корой, которые, по-видимому, создаются взаимодействием с заряженными солнечными частицами.

Однако анализ образцов, привезенных астронавтами в миссиях "Аполлон", показал, что некоторые породы образовались в магнитных полях, которые были намного сильнее. Это привело к общему мнению, что, хотя сегодня у Луны нет собственного магнитного поля, когда-то оно было.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

