Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA

Спутник НАСА Odyssey запечатлел огромный экваториальный вулкан, когда его вершина выглядывала из утренних облаков из водяного льда — обычное явление в это время марсианского года, когда красная планета находится в самой дальней точке от Солнца на своей слегка эллиптической орбите.
Arsia Mons принадлежит к вулканическому комплексу, известному как Tharsis Montes; три щитовых вулкана, расположенных очень близко друг к другу в регионе Tharsis на Марсе. Arsia Mons — самый высокий из трех, возвышающийся на высоте почти 20 километров.
Это значительно выше любой горы на Земле, где самая высокая вершина над уровнем моря (гора Эверест) возвышается на 8,85 км, а самая высокая гора, Мауна-Кеа, возвышается на 9 км над морским дном. Он также имеет примерно в 30 раз больший объем, чем самый большой вулкан Земли, Мауна-Лоа, — и это даже не самый большой вулкан на Марсе.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
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