NASA объединяется с Индией для запуска первого в своем роде спутника за 1,5 млрд

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Через несколько дней с индийского Космического центра имени Сатиша Дхавана недалеко от Ченнаи будет запущен новый спутник, способный обнаруживать изменения на поверхности Земли с точностью до сантиметра практически в режиме реального времени и независимо от времени суток и погодных условий.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос, космонавт

Спутник NISAR стоимостью 1,5 млрд долларов США, весом почти 3 тонны и оснащенный 12-метровой радиолокационной антенной, будет отслеживать состояние земли под нашими ногами и текущую по ней и через нее воду с беспрецедентной детализацией, предоставляя ценную информацию фермерам, климатологам и группам реагирования на стихийные бедствия.

Спутники, которые делают снимки Земли, на протяжении десятилетий были бесценным научным инструментом. Они предоставляли важные данные для многих приложений, таких как прогнозирование погоды и планирование реагирования на чрезвычайные ситуации. Они также помогли ученым отслеживать долгосрочные изменения в экосистемах и климате Земли.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

