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Первое искусственное солнечное затмение обеспечила новаторская миссия: его можно видеть каждый день

2:12
Наука

А именно, когда Луна закрывает главный диск Солнца, мы можем видеть детали и особенности солнечной атмосферы, или короны, которые обычно скрыты от глаз. Теперь новая спутниковая обсерватория дала нам возможность наблюдать затмение каждый день.

Космический фон неба с солнечным затмением
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический фон неба с солнечным затмением

Это Proba-3 Европейского космического агентства, и это изумительный подвиг инженерной мысли. Он состоит из двух отдельных космических аппаратов, Coronagraph и Occulter, которые летят в точном строю на расстоянии 150 метров (492 фута) друг от друга — примерно 1,4 футбольных поля.

В этой конфигурации Occulter ориентируется так, чтобы заблокировать диск Солнца, в то время как Coronagraph делает снимки короны на разных длинах волн с помощью своего инструмента ASPIICS.

После этого подвига в течение нескольких часов без какого-либо вмешательства со стороны наземного управления миссия теперь провела свои первые искусственные наблюдения затмения.

"Каждое полное изображение, охватывающее область от закрытого Солнца до края поля зрения, на самом деле создается из трех изображений. Разница между ними заключается только во времени экспозиции, которое определяет, как долго апертура коронографа подвергается воздействию света. Объединение трех изображений дает нам полное изображение короны", — объясняет главный исследователь ASPIICS Андрей Жуков из Королевской обсерватории Бельгии.

Он добавил, что изображения "искусственного затмения" сравнимы с теми, что сделаны во время естественного затмения.

"Разница в том, что мы можем создать наше затмение один раз за 19,6-часовую орбиту, в то время как полные солнечные затмения происходят естественным образом только один раз, очень редко два раза в год. Кроме того, естественные полные затмения длятся всего несколько минут, в то время как Proba-3 может удерживать свое искусственное затмение до шести часов", — заключил ученый.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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