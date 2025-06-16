Зачем улью нужны трутни, если они ничего не делают

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Внутри пчелиного жилища жизнь бьет ключом. Одни заняты возведением новых ячеек, другие заботятся о подрастающем поколении, третьи неустанно доставляют нектар с близлежащих цветущих деревьев — все действия четко регламентированы. И тут на арену выходят они. Крупные, неторопливые, с ленцой в движениях.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчёлы

Поглощают мед так, будто находятся на фешенебельном курорте. И это не визитеры. Это трутни.

В пчелином обществе им отведена роль своего рода ухоженных джентльменов, которым сходит с рук почти все. До определенного момента.

Трутни в улье — не ошибка системы, а ее неотъемлемая часть. Это мужские особи, единственная задача которых — оплодотворение матки. Любой, готовой к брачному полету.

Трутень — как веб-браузер с множеством открытых окон: зависает, потребляет ресурсы и не приносит никакой пользы. Весной и в начале лета их численность достигает от полутысячи до двух тысяч на одну пчелиную семью. Это составляет примерно 5-15% от общего числа пчел — вполне нормальное соотношение.

Они появляются на свет из неоплодотворенных яиц, отложенных маткой в специально отведенные, более просторные ячейки.

Трудиться они не приспособлены. Мед не собирают. Улей не охраняют. Даже жала у них нет. Зато аппетит у трутней отменный: целая армия таких бездельников способна уничтожить до 20 кг меда за сезон.

Биологи иронизируют: если в улье развелось слишком много трутней, значит, вместо слаженного механизма включился режим реалити-шоу.

Таким образом, с точки зрения рабочей пчелы, трутень — это коллега, который никогда не берет на себя дополнительные обязанности, но регулярно опустошает запасы провизии и при этом получает вознаграждение.

Почему же избыток трутней приводит к гибели колонии? Пока пчелы трудятся, трутни наслаждаются бездельем. Сами по себе они не представляют прямой угрозы. Но если их становится слишком много, начинаются серьезные проблемы. Причина кроется в следующем: на выращивание одного трутня требуется в 3-4 раза больше ресурсов, чем на рабочую пчелу; расплод рабочих пчел сокращается — и некому становится заниматься строительством, сбором нектара и защитой улья; в улье накапливается "лишний вес" в виде бездельников, которые только потребляют. Если доля трутней превышает 20-30%, начинается истощение ресурсов.

Это напоминает ситуацию, когда в офисе остались только специалисты по связям с общественностью, но нет бухгалтеров, курьеров и электриков. Внешне все выглядит привлекательно, но недолго. Рабочие пчелы не справляются с нагрузкой. Меда не хватает. За потомством некому ухаживать. Улей превращается в многодетную семью с одним работающим родителем и десятком взрослых иждивенцев.

Почему природа не избавилась от трутней? Трутни необходимы для оплодотворения молодых маток — в том числе и из других ульев. Это поддерживает генетическое разнообразие и снижает риск инбридинга (когда потомство появляется от близких родственников — не лучший сценарий даже для пчел), пишет "Популярная наука".