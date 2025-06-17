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Спирали на скалах Колорадо, которые вырезали тысячи лет назад, могут быть древними календарями

1:43
Наука

Возраст наскальной живописи в Колорадо насчитывает тысячи лет. Польские учёные сообщили о новых находках в этом районе, включая ряд ранее не обнаруженных наскальных рисунков, охватывающих расстояние около 4 километров.

Петроглиф
Фото: РГО by Александр Заика, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Петроглиф

Учитывая, насколько тщательно эксперты изучали эту часть света в прошлом, новые рисунки или петроглифы являются удивительной и захватывающей находкой — и они могут изменить наше представление о жизни в этом регионе примерно 3000 лет назад.

"Раньше я думал, что мы досконально изучили эту территорию, проведя полномасштабные раскопки, геофизическую съемку и оцифровку", — говорит археолог Радослав Палонка из Ягеллонского университета. "Тем не менее, у меня были некоторые намеки от старших членов местного сообщества, что что-то большее можно найти в более высоких, менее доступных частях каньонов".

Конечно, примерно в 800 метрах над известными поселениями исследователи обнаружили множество линий, завитков и других рисунков, нацарапанных на стенах. Некоторые из гравюр представляют собой спирали диаметром до метра, которые, как полагают, являются календарями, помогающими отмечать особые даты и отслеживать астрономические наблюдения.

Палонка говорит, что находки "полностью меняют" восприятие этой местности в так называемую эпоху корзинщиков в III веке н. э. В то время люди пуэбло жили в полуподземных землянках, окруженных деревянными частоколами, занимаясь такими видами деятельности, как земледелие и изготовление циновок и корзин.

Уточнения

Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Спирали на скалах Колорадо, которые вырезали тысячи лет назад, могут быть древними календарями
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