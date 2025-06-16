Азия и Океания: 30 млн лет эту черту на карте не пересекает ни одно живое существо

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Никто из живых существ в мире не пытается пересечь эту границу на карте. По одну сторону — Азия, по другую — мир Австралии и Океании. Так длится 30 миллионов лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

Даже рыбы не переплывают ее, птицы не залетают, а микробы показывают генетические отличия по разную сторону от границы.

Линию Уоллеса, обнаружил натуралист Альфред Уоллес в XIX веке.

Ученые установили, что она существует миллионы лет.

Было предположение, что ее никто не пересекает, так как там особо глубокие проливы, и зверь не перелезет.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения.

