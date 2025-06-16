Горбатые киты хотят общаться с людьми, выяснили учёные

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Ученые выяснили, что горбатые киты вступают в коммуникацию с человеком"в игровой форме" с помощью пузырьковых колец.

Фото: commons.wikimedia by Hugo Hulsberg is licensed under iNaturalist: Южный гладкий кит

Животные часто проявляют любопытство и дружелюбие по отношению к лодкам и пловцам, подплывая к ним на близкое расстояние.

Ученые сравнили 12 случаев создания пузырьковых колец — 39 колец от 11 горбатых китов. Исследователи разделили китов на возрастные группы: годовалые, молодые от четырех до шести лет и взрослые. При этом ни одна особь не была агрессивна к человеку и лодкам.

Ученые считают, что взаимодействие с китами даст информацию о нечеловеческом интеллекте.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

