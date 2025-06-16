Таинственный золотой мячик: у берегов Аляски нашли нечто странное

У берегов Аляски американцы неизвестный золотистый объект, который плавал в океане на глубине 3,3 км.
Предмет имеет форму купола в диаметре около 10 сантиметров.
Точная природа его неизвестна до сих пор, но исследователи доказали, что он имеет природное происхождение.
Основная догадка по находке в том, что объект — это некая кладка или панцирь, откуда (или куда) влезает неизвестная форма океанической жизни.
В гладком шаре есть почти идеальное отверстие, в которое просматривается, что объект имеет такую же форму и внутри.
Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.
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