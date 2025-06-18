Удивительная разработка: что изменилось в производстве труб из прочной стали

Процесс производства бесшовных труб из легированной стали всегда был задачей не из лёгких: сложный, дорогой, с высокой степенью износа оборудования. Но всё изменилось — исследователи из НИТУ "МИСиС" предложили нестандартное решение, способное сократить расходы и повысить эффективность сразу на нескольких этапах.
Трубы из легированной и высоколегированной стали ценятся за высокую прочность. Именно поэтому они широко применяются в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях. Однако их производство — настоящая головная боль: заготовки дороже, технология сложнее, а оправки — основной инструмент при прошивке — выходят из строя уже после нескольких циклов.
Учёные предложили использовать сразу две оправки и запустить процесс в два этапа на стане поперечно-винтовой прокатки. Важные дополнения: охлаждение инструмента изнутри и применение смазки на основе жидкого стекла. Результат? Износостойкость выросла в 5-6 раз!
"Мы использовали жидкое стекло в сочетании с водяным охлаждением и получили значительное увеличение ресурса оправки", — говорится в описании технологии.
Эксперименты проходили не только в лабораториях. Участие в проекте приняли ОАО "Электростальский завод тяжёлого машиностроения", АО "Выксунский металлургический завод" и АО "Волжский трубный завод". В результате были получены трубы диаметром от 90 до 270 мм из стали марки X10CrNiTi18-10.
Снижение затрат, увеличение производительности, меньше остановок оборудования — всё это делает новую технологию особенно привлекательной для масштабного внедрения на предприятиях. Уже сейчас она признана готовой к промышленному использованию.
Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.
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