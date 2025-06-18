Удивительная разработка: что изменилось в производстве труб из прочной стали

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Процесс производства бесшовных труб из легированной стали всегда был задачей не из лёгких: сложный, дорогой, с высокой степенью износа оборудования. Но всё изменилось — исследователи из НИТУ "МИСиС" предложили нестандартное решение, способное сократить расходы и повысить эффективность сразу на нескольких этапах.

Фото: commons.wikimedia.org by GordonJ86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ трубы

Почему эта разработка — шаг вперёд

Трубы из легированной и высоколегированной стали ценятся за высокую прочность. Именно поэтому они широко применяются в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях. Однако их производство — настоящая головная боль: заготовки дороже, технология сложнее, а оправки — основной инструмент при прошивке — выходят из строя уже после нескольких циклов.

Как это работает

Учёные предложили использовать сразу две оправки и запустить процесс в два этапа на стане поперечно-винтовой прокатки. Важные дополнения: охлаждение инструмента изнутри и применение смазки на основе жидкого стекла. Результат? Износостойкость выросла в 5-6 раз!

"Мы использовали жидкое стекло в сочетании с водяным охлаждением и получили значительное увеличение ресурса оправки", — говорится в описании технологии.

Где уже тестировали технологию

Эксперименты проходили не только в лабораториях. Участие в проекте приняли ОАО "Электростальский завод тяжёлого машиностроения", АО "Выксунский металлургический завод" и АО "Волжский трубный завод". В результате были получены трубы диаметром от 90 до 270 мм из стали марки X10CrNiTi18-10.

Что это значит для отрасли

Снижение затрат, увеличение производительности, меньше остановок оборудования — всё это делает новую технологию особенно привлекательной для масштабного внедрения на предприятиях. Уже сейчас она признана готовой к промышленному использованию.

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.

