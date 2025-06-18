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Экологи сначала удивились, а потом попросили ещё: как отходы помогают спасать почву и воду

1:54
Наука

Можно ли сделать землю плодороднее, а воздух — чище, используя уголь? Сотрудники Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН уверены, что да. Они разработали технологию, способную не только улучшить урожайность, но и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Как это работает

Гуматы — соли гуминовых кислот, важный компонент почвенного гумуса. Их традиционно получают из угля, заливая щёлочью, но такая технология требует огромного количества реагентов и генерирует литры отходов. Учёные из ИХТТМ СО РАН предложили другое решение: в механохимическом реакторе гуминовые кислоты взаимодействуют со щёлочью в твёрдом состоянии.

"Благодаря нашему методу, расход щёлочи уменьшается в пять раз, а процесс становится экономически выгодным", — объясняет Игорь Ломовский.

Трава против пыли

На Каменской магистрали в Новосибирске с помощью новых сорбентов удалось добиться двукратного роста травы на разделительной полосе, что привело к десятикратному увеличению удерживаемой пыли.

Универсальные решения

Учёные также модифицируют сорбенты, усиливая их свойства, и соединяют с носителями из глины, песка или растительных остатков. Такие материалы уже прошли испытания в Обском водохранилище, успешно очищая загрязнённую воду.

Безопасность для природы

Разработка также применима для защиты накопительных резервуаров предприятий: сорбенты не теряют свойства десятилетиями и предотвращают утечку токсичных отходов в грунтовые воды.

Неожиданный интерес

"К нам обратились даже свиноводческие комплексы. Им нужно очищать сточные воды от тяжёлых металлов, и наши сорбенты — одни из немногих, кто подходит по цене", — отмечает Ломовский.

Уточнения

Сорбенты (от лат. sorbens - поглощающий) — твёрдые тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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