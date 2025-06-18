Экологи сначала удивились, а потом попросили ещё: как отходы помогают спасать почву и воду

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли сделать землю плодороднее, а воздух — чище, используя уголь? Сотрудники Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН уверены, что да. Они разработали технологию, способную не только улучшить урожайность, но и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Как это работает

Гуматы — соли гуминовых кислот, важный компонент почвенного гумуса. Их традиционно получают из угля, заливая щёлочью, но такая технология требует огромного количества реагентов и генерирует литры отходов. Учёные из ИХТТМ СО РАН предложили другое решение: в механохимическом реакторе гуминовые кислоты взаимодействуют со щёлочью в твёрдом состоянии.

"Благодаря нашему методу, расход щёлочи уменьшается в пять раз, а процесс становится экономически выгодным", — объясняет Игорь Ломовский.

Трава против пыли

На Каменской магистрали в Новосибирске с помощью новых сорбентов удалось добиться двукратного роста травы на разделительной полосе, что привело к десятикратному увеличению удерживаемой пыли.

Универсальные решения

Учёные также модифицируют сорбенты, усиливая их свойства, и соединяют с носителями из глины, песка или растительных остатков. Такие материалы уже прошли испытания в Обском водохранилище, успешно очищая загрязнённую воду.

Безопасность для природы

Разработка также применима для защиты накопительных резервуаров предприятий: сорбенты не теряют свойства десятилетиями и предотвращают утечку токсичных отходов в грунтовые воды.

Неожиданный интерес

"К нам обратились даже свиноводческие комплексы. Им нужно очищать сточные воды от тяжёлых металлов, и наши сорбенты — одни из немногих, кто подходит по цене", — отмечает Ломовский.

Уточнения

Сорбенты (от лат. sorbens - поглощающий) — твёрдые тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.

