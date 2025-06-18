Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды

На первый взгляд — обычное марсианское фото. Но если приглядеться внимательнее, становится ясно: на снимках марсохода Opportunity внезапно появился странный камень, которого не было днём ранее.
Камень возник буквально "из ниоткуда": на изображении за 3536 сол (марсианский день) его не было, а уже на 3537 сол он оказался в центре кадра. Цвет — черно-белый, одна сторона покрыта пылью, другая — будто бы чистая, с вкраплениями. Возникли вопросы. Слишком уж резко он появился.
Научный руководитель миссии, Стив Сквайрс, поделился эмоциями:
"Я хочу сказать, что Марс продолжает сыпать на нас новые загадки. Он (камень) на этой красной равнине похож на пончик с джемом (jelly doughnut)… И он просто появился".
Но странность камня — не только в его появлении. Исследование с помощью спектрометра показало, что "начинка" этого пончика весьма необычна: в ней обнаружено рекордное для Марса содержание серы, магния и особенно — марганца.
"Марганца в нем в два раза больше, чем мы видели где-либо еще на Марсе", — отметил Сквайрс.
Это открытие напомнило учёным старт миссии, когда Opportunity только высадился возле кратера "Игл". Тогда также всё было неожиданным и насыщенным гипотезами.
"Мы полностью сбиты с толку. У нас началось прекрасное время: вся команда спорит, как во времена "Игла”. Неважно, сколько ещё проработает ровер… но Марс продолжает сыпать на нас новые загадки", — добавил Сквайрс.
Есть две основные гипотезы. Согласно первой, камень мог быть подброшен колесом марсохода, когда тот манипулировал рядом с грунтом. Вторая версия гласит, что фрагмент попал туда в результате удара метеорита. Однако сам Сквайрс считает это маловероятным.
Одна маленькая деталь на поверхности Марса снова напомнила: космос полон сюрпризов. Особенно — Красная планета.
Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов.
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