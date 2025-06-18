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Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды

2:16
Наука

На первый взгляд — обычное марсианское фото. Но если приглядеться внимательнее, становится ясно: на снимках марсохода Opportunity внезапно появился странный камень, которого не было днём ранее.

Mars Perseverance Rover
Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository
Mars Perseverance Rover

Камень возник буквально "из ниоткуда": на изображении за 3536 сол (марсианский день) его не было, а уже на 3537 сол он оказался в центре кадра. Цвет — черно-белый, одна сторона покрыта пылью, другая — будто бы чистая, с вкраплениями. Возникли вопросы. Слишком уж резко он появился.

"Пончик с джемом" на Красной планете

Научный руководитель миссии, Стив Сквайрс, поделился эмоциями:

"Я хочу сказать, что Марс продолжает сыпать на нас новые загадки. Он (камень) на этой красной равнине похож на пончик с джемом (jelly doughnut)… И он просто появился".

Но странность камня — не только в его появлении. Исследование с помощью спектрометра показало, что "начинка" этого пончика весьма необычна: в ней обнаружено рекордное для Марса содержание серы, магния и особенно — марганца.

"Марганца в нем в два раза больше, чем мы видели где-либо еще на Марсе", — отметил Сквайрс.

Вспоминая прошлое

Это открытие напомнило учёным старт миссии, когда Opportunity только высадился возле кратера "Игл". Тогда также всё было неожиданным и насыщенным гипотезами.

"Мы полностью сбиты с толку. У нас началось прекрасное время: вся команда спорит, как во времена "Игла”. Неважно, сколько ещё проработает ровер… но Марс продолжает сыпать на нас новые загадки", — добавил Сквайрс.

Откуда он всё-таки взялся

Есть две основные гипотезы. Согласно первой, камень мог быть подброшен колесом марсохода, когда тот манипулировал рядом с грунтом. Вторая версия гласит, что фрагмент попал туда в результате удара метеорита. Однако сам Сквайрс считает это маловероятным.

Одна маленькая деталь на поверхности Марса снова напомнила: космос полон сюрпризов. Особенно — Красная планета.

Уточнения

Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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