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Хитрый ход химиков: как превратили водород в хранилище энергии

2:26
Наука

Водород давно называют топливом будущего — он экологичен, высокоэнергетичен и практически неисчерпаем. Но есть одна проблема: в привычной газообразной форме он крайне взрывоопасен. Хранить и транспортировать его сложно и дорого — нужны специальные ёмкости, высокое давление и масса мер предосторожности.

Лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаборатория

Именно из-за этого водород до сих пор не стал по-настоящему массовым источником энергии. Но, похоже, в этой истории наконец появился неожиданный поворот.

Швейцарский прорыв

Учёные из Швейцарии нашли способ, как сделать водород безопасным и удобным для использования. Они разработали метод, при котором газ преобразуется в жидкость — муравьиную кислоту, которая легко хранится и не воспламеняется. А при необходимости водород можно легко извлечь обратно.

Вся магия происходит за счёт двух химических реакций:

  • Первая соединяет водород с углекислым газом (CO₂), создавая муравьиную кислоту.
  • Вторая — восстанавливает из этой кислоты чистый водород.

Обе реакции катализируются, то есть идут с минимальными потерями и не требуют экстремальных условий.

Один шаг вместо нескольких

Что особенно впечатляет — синтез муравьиной кислоты теперь происходит всего в один этап. Ранее такие преобразования требовали нескольких стадий и давали множество побочных продуктов. Новая методика не только упрощает процесс, но и делает его экологичнее — в реакции используется атмосферный CO₂.

Кстати, обратное превращение муравьиной кислоты в водород уже давно было отработано группой Габора Лауренци и проходит стадию промышленного внедрения. Теперь же, благодаря последним открытиям, замкнутая система стала реальностью.

Энергия плюс экология

Разработка открывает дорогу к созданию надёжных, безопасных и рентабельных систем хранения и транспортировки водорода. А использование CO₂ даёт шанс уменьшить его концентрацию в атмосфере.

"Мы смогли добиться прямого синтеза муравьиной кислоты из водорода и CO₂, исключив сложные промежуточные стадии", — отмечают авторы исследования.

Технология обещает стать важным шагом на пути к зелёному будущему, где водород наконец-то займёт своё место в повседневной энергетике.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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