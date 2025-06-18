Найден неожиданный аналог крови: спасение уже рядом

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На первый взгляд это звучит как фантастика, но шведские учёные действительно уверены: сахарная свёкла может помочь спасти тысячи жизней.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

Исследователи из Лундского университета изучают возможность использовать растительный гемоглобин, содержащийся в свёкле, как альтернативу человеческой крови. По их словам, структура этого белка на 50-60 % схожа с человеческим гемоглобином — а это значит, что при удачной модификации он сможет выполнять схожие функции.

"Мы надеемся в течение трёх лет добиться того, чтобы растительный белок начал функционировать в тканях человека", — делится руководитель проекта Нелида Лейва.

Почему это важно

Каждый день в мире проводятся тысячи гемотрансфузий — переливаний крови. Это спасает жизни людей, пострадавших в ДТП, на операциях, при тяжёлых травмах. Но особенно остро потребность в крови ощущают онкологические пациенты, которым переливания необходимы регулярно.

Проблема в том, что кровь — дефицитный ресурс. Доноров не хватает, а хранение и транспортировка компонентов крови требуют строгих условий.

А почему именно свёкла

Свёкла не только повсеместно выращивается в промышленных масштабах, но и уже активно используется в пищевой промышленности.

Оказалось, что её гемоглобин способен связывать кислород — как и человеческий. Это открытие стало базой для нового этапа исследований.

Проект Лундского университета опирается на более ранние научные работы, но делает шаг вперёд: учёные впервые пытаются адаптировать растительный белок к условиям человеческого организма.

Если им это удастся, медицина получит мощное оружие против нехватки донорской крови. Возможно, уже в ближайшем будущем переливания будут делаться не только из крови человека — и это изменит подход к спасению жизней.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα "кровь" + лат. globus "шар") (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.

