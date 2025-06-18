Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах

Может ли обычный текстильный краситель победить одну из самых опасных форм рака? Ответ может удивить.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученый

Компания Provectus Biopharmaceuticals из Ноксвилла сделала неожиданное открытие: промышленный химический краситель с поэтичным названием "Бенгальская роза" проявил свойства, которые позволяют применять его в лечении меланом — агрессивной формы рака кожи.

Что за "роза" и где её применяют

Бенгальская роза — это вовсе не цветок, а тетрайодпроизводный краситель, давно известный фармацевтам. В офтальмологии его используют в каплях для диагностики микроповреждений роговицы. Он помогает выявлять и желтуху у новорождённых. Но его возможности, похоже, куда шире.

Случайное открытие

Исследования начались ещё в 1998 году. Учёные из Provectus изучали, как лазерное воздействие влияет на опухоли. Однако вскоре поняли: лазер не нужен — сам краситель способен разрушать раковые клетки. Причём избирательно, не повреждая здоровые ткани.

Первые испытания и поразительные результаты

Компания провела эксперимент на 80 пациентах с прогрессирующей меланомой. Через год рак продолжил развиваться у половины участников. Но у 11% заболевание полностью остановилось. Как говорят исследователи, "очаги были уничтожены изнутри, при этом здоровые ткани остались нетронутыми". Побочные эффекты — болезненность при инъекциях и волдыри — оказались сравнительно незначительными.

Следующий шаг

Сейчас в компании проводят более масштабные испытания: в них участвуют уже 225 человек. Препарат на основе Бенгальской розы находится в активной фазе тестирования, и результаты могут кардинально изменить подход к лечению рака.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

