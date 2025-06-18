Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самцы, грибок и немного фантастики — рецепт борьбы с малярией найден
Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч
Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда
Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен
Итальянский отпуск без стресса: как избежать штрафов и других неприятных сюрпризов
Связь глушат — абоненты в шоке: как депутаты хотят изменить порядок уведомлений
Катаются, как дети, и жонглируют камнями — зачем выдры играют
Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде
История мужества Эрика Дейна: актёр делится своей борьбой с неизлечимым заболеванием

Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах

Наука

Может ли обычный текстильный краситель победить одну из самых опасных форм рака? Ответ может удивить.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ученый

Компания Provectus Biopharmaceuticals из Ноксвилла сделала неожиданное открытие: промышленный химический краситель с поэтичным названием "Бенгальская роза" проявил свойства, которые позволяют применять его в лечении меланом — агрессивной формы рака кожи.

Что за "роза" и где её применяют

Бенгальская роза — это вовсе не цветок, а тетрайодпроизводный краситель, давно известный фармацевтам. В офтальмологии его используют в каплях для диагностики микроповреждений роговицы. Он помогает выявлять и желтуху у новорождённых. Но его возможности, похоже, куда шире.

Случайное открытие

Исследования начались ещё в 1998 году. Учёные из Provectus изучали, как лазерное воздействие влияет на опухоли. Однако вскоре поняли: лазер не нужен — сам краситель способен разрушать раковые клетки. Причём избирательно, не повреждая здоровые ткани.

Первые испытания и поразительные результаты

Компания провела эксперимент на 80 пациентах с прогрессирующей меланомой. Через год рак продолжил развиваться у половины участников. Но у 11% заболевание полностью остановилось. Как говорят исследователи, "очаги были уничтожены изнутри, при этом здоровые ткани остались нетронутыми". Побочные эффекты — болезненность при инъекциях и волдыри — оказались сравнительно незначительными.

Следующий шаг

Сейчас в компании проводят более масштабные испытания: в них участвуют уже 225 человек. Препарат на основе Бенгальской розы находится в активной фазе тестирования, и результаты могут кардинально изменить подход к лечению рака.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут
Еда и рецепты
Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч
Финны потребовали срочно перекрыть экспорт лесной продукции из России в Японию
Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда
Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен
Итальянский отпуск без стресса: как избежать штрафов и других неприятных сюрпризов
Связь глушат — абоненты в шоке: как депутаты хотят изменить порядок уведомлений
Катаются, как дети, и жонглируют камнями — зачем выдры играют
Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде
История мужества Эрика Дейна: актёр делится своей борьбой с неизлечимым заболеванием
Джо Трамп: в Британии заявили, что президент США повторяет ошибки Байдена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.