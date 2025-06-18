Новый материал с азотом: взрывная энергия без экстремального давления

Можно ли создать мощное взрывчатое вещество без экстремального давления? Учёные подошли к разгадке одной из самых заветных тайн материаловедения — поиску стабильной формы полимерного азота, которая при этом была бы пригодна для практического применения.
Группа исследователей под руководством профессора Артёма Оганова из Сколтеха и МФТИ сделала удивительное открытие: они предсказали существование необычных соединений в системах гафний-азот и хром-азот.
Среди них — нитрид гафния HfN₁₀ и его аналог ZrN₁₀, а также хромовый нитрид CrN₄. Все они содержат цепочки из атомов азота и формируются при относительно умеренных давлениях.
Особое внимание учёных привлекла структура HfN₁₀: она включает по 10 атомов азота на каждый атом гафния, при этом атомы металла "вшиты" в бесконечные цепочки из азота. Это редчайшее для химии строение формируется уже при 0,23 Мбар — по научным меркам весьма гуманное давление.
"Эта находка возвращает нас к одному из Святых Граалей материаловедения — поиску полимерного азота, идеального высокоэнергетического материала", — комментирует Артём Оганов.
Азот — один из главных компонентов в составе взрывчатых веществ. Всё дело в том, что при взрыве атомы азота стремятся соединиться в чрезвычайно прочную молекулу N₂, выделяя колоссальное количество энергии. Чем больше азота и нестандартных связей — тем выше энергетический потенциал соединения.
Первые прогнозы о возможности полимерного азота появились ещё в 90-х, а в 2004 году Михаил Еремец получил его экспериментально. Но цена была слишком высока: требовалось давление более миллиона атмосфер. Именно поэтому открытие, позволяющее снизить это значение в 5 раз, так ценно.
Новая работа показывает, что в присутствии переходных металлов азот способен полимеризоваться при куда меньших давлениях. Особенно перспективными оказались полинитриды металлов — они не только высокоэнергетичны, но и легче синтезируются.
"Мы предложили целый класс веществ, способных сделать массовый синтез полимерного азота реальностью", — подчёркивает Оганов.
Исследования охватили также системы Cr-B и Cr-C, где были обнаружены материалы с интересным сочетанием: высокой твёрдостью и отличной электропроводностью. Например, карбид Cr₂C оказался стабилен даже при атмосферном давлении.
Нитри́ды - соединения азота с менее электроотрицательными элементами, например, с металлами (AlN, TiNx, Na3N, Ca3N2, Zn3N2 и т. д.) и с рядом неметаллов (NH3, BN, Si3N4).
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