В лаборатории создали нечто мощнее алмаза: как это возможно

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже более 20 лет физики пытаются разгадать феномен: как фуллерит — мягкий углеродный кристалл — превращается в материал, способный царапать сам алмаз? Наконец, учёные предложили модель, которая раскрывает секрет его невероятной твёрдости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Твёрдость

Что такое фуллерит и почему он интересен

Фуллерит — это кристалл, построенный из фуллеренов — молекул углерода в форме сфер, напоминающих футбольные мячи. Они обладают исключительной жёсткостью, но сам фуллерит при нормальных условиях довольно мягок. Однако под давлением и при высокой температуре он резко меняет свойства.

"В 1998 году нам удалось получить материал, царапающий алмаз. Он оказался твёрже алмаза", — вспоминает Александр Квашнин.

Этот материал, известный как ультратвёрдый фуллерит (или "тиснумит"), оказался смесью аморфного углерода и полимеризованных молекул С60. Почему он оказался столь прочным — оставалось загадкой.

Ключ к разгадке — сжатие и алмазная оболочка

Команда российских физиков под руководством Леонида Чернозатонского и Павла Сорокина смоделировала структуру, которая наконец даёт ответ. Учёные предположили, что при создании фуллерита часть вещества переходит в поликристаллический алмаз, а часть остаётся фуллеритом, но в сжатом состоянии.

"Мы взяли модель Чернозатонского и сжали её, поместив внутрь алмазной оболочки. Получилось то, что по твёрдости превосходит сам алмаз", — говорит Квашнин.

Суть открытия: сжатый фуллерит, заключённый в монокристаллический алмаз, приобретает свойства, многократно превосходящие даже исходные материалы. Это объясняет аномальную твёрдость, наблюдавшуюся в экспериментах.

Спектры не лгут

При сравнении рентгеновских спектров выяснилось: экспериментальные данные совпадают с моделью, где сжатый фуллерит окружён аморфным углеродом или алмазной оболочкой. Именно эта комбинация и формирует материал с рекордной прочностью.

Почему это важно

"Наша модель может стать основой для создания новых сверхтвёрдых материалов. Мы приблизились к разгадке ультратвёрдого углерода", — заключает Сорокин.

Создание материалов, прочнее алмаза, открывает перспективы для промышленности, медицины и нанотехнологий. Это шаг к новым технологиям, которые ещё вчера казались невозможными.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

