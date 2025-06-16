Свет ночью — враг сна: вот почему темнота важнее, чем вы думаете

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Сон — не просто пассивное состояние, а активный процесс восстановления и перенастройки организма.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

По словам доктора Роджера Вашингтона, специалиста по здоровому сну, адекватный по глубине, продолжительности и непрерывности сон обеспечивает оптимальный гомеостаз организма. Даже незначительный свет в ночное время может нарушить этот процесс, особенно у людей, уже подверженных риску.

Исследования демонстрируют, что сон в темной и прохладной обстановке способствует выработке мелатонина и улучшает общее физическое и психическое состояние.

"Свет ночью, особенно искусственный, сбивает ваш мозг с толку, заставляя его думать, что ещё день. Это задерживает выработку мелатонина, сбивает ваш циркадный ритм и нарушает сон. Постоянное воздействие света в ночное время, по сути, держит вашу нервную систему в состоянии пониженной готовности, что может ослабить вашу психическую устойчивость. Со временем нарушение циклов сна и бодрствования приводит к более высоким показателям депрессии, тревожности и нестабильности настроения", — сказал Лия Кейлор, лицензированный психолог, специализирующийся на проблемах сна, в интервью The Epoch Times.

Она отметила, что дети и подростки, соблюдающие гигиену сна, лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с перепадами настроения, стрессом и когнитивными нагрузками во взрослом возрасте, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

