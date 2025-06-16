Данные пользователей в руках спецслужб: какие корпорации передают сведения

Корпорации Google, Apple и Zoom хранят данные о действиях пользователей, включая историю поисковых запросов и личную переписку.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Эти сведения могут быть переданы американским спецслужбам, как сообщил юрист Александр Хаминский, руководитель московского центра правопорядка.

Он отметил, что пользователи должны быть осторожны в интернете, независимо от их местоположения. По его словам, информация о поведении людей в сети может быть доступна правоохранительным органам США на основании судебного решения или официального запроса, пишет "Царьград".

Хаминский также привёл случай Юрия Гунгина, гражданина России, задержанного в Нью-Йорке министерством юстиции США. Его обвиняют в отмывании более полумиллиарда долларов через криптовалюту для санкционированных банков в России. В рамках расследования также анализировались его интернет-запросы, сделанные через Google. Если его вина будет доказана, Гунгину грозит более 60 лет тюремного заключения.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

