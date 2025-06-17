Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Если стрелка весов не двигается — это ещё не значит, что вы зря стараетесь. Новое исследование Гарварда доказало: правильное питание влияет на здоровье даже без похудения.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Исследование, которое меняет подход к диетам

Учёные наблюдали за 761 взрослым с абдоминальным ожирением в течение нескольких месяцев. Все участники придерживались здорового рациона, но не садились на диеты для похудения. Их цель — не сбросить вес любой ценой, а улучшить метаболическое здоровье.

Вес не ушёл — здоровье пришло

Результаты удивили даже исследователей:

36% потеряли более 5% массы тела

36% похудели умеренно

28% не похудели вообще — и даже немного прибавили

Но вот что по-настоящему важно: даже у тех, кто не сбросил ни грамма, улучшились жизненно важные показатели:

Повысился уровень "хорошего" холестерина

Снизился уровень лептина (гормон насыщения)

Уменьшился объём висцерального жира — того самого, что окружает внутренние органы

Почему тела реагируют по-разному

Гарвардские учёные нашли объяснение: всё дело в метилировании ДНК — биомаркерах, которые определяют, как наш организм откликается на питание. Были обнаружены 12 участков в геноме, влияющих на то, худеем мы или нет.

Вывод: не все тела худеют одинаково — но здоровеют даже без диеты.

Это не про цифры — это про биологию

Даже без видимого эффекта на весах ваш организм может меняться к лучшему. И речь не только о цифрах: улучшения происходят на уровне гормонов, тканей и генов. Питание — это не про наказание, а про заботу.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Лепти́н (от др.-греч. λεπτός — тонкий) — пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен, который преимущественно вырабатывается жировыми клетками и энтероцитами в тонкой кишке.

