Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы

Если стрелка весов не двигается — это ещё не значит, что вы зря стараетесь. Новое исследование Гарварда доказало: правильное питание влияет на здоровье даже без похудения.
Учёные наблюдали за 761 взрослым с абдоминальным ожирением в течение нескольких месяцев. Все участники придерживались здорового рациона, но не садились на диеты для похудения. Их цель — не сбросить вес любой ценой, а улучшить метаболическое здоровье.
Результаты удивили даже исследователей:
36% потеряли более 5% массы тела
36% похудели умеренно
28% не похудели вообще — и даже немного прибавили
Но вот что по-настоящему важно: даже у тех, кто не сбросил ни грамма, улучшились жизненно важные показатели:
Повысился уровень "хорошего" холестерина
Снизился уровень лептина (гормон насыщения)
Уменьшился объём висцерального жира — того самого, что окружает внутренние органы
Гарвардские учёные нашли объяснение: всё дело в метилировании ДНК — биомаркерах, которые определяют, как наш организм откликается на питание. Были обнаружены 12 участков в геноме, влияющих на то, худеем мы или нет.
Вывод: не все тела худеют одинаково — но здоровеют даже без диеты.
Даже без видимого эффекта на весах ваш организм может меняться к лучшему. И речь не только о цифрах: улучшения происходят на уровне гормонов, тканей и генов. Питание — это не про наказание, а про заботу.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Лепти́н (от др.-греч. λεπτός — тонкий) — пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен, который преимущественно вырабатывается жировыми клетками и энтероцитами в тонкой кишке.
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