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Никто не ожидал такого от обычного умывальника: как бытовая вода превращается в биологическое оружие

2:05
Наука

Каждый год более 500 000 детей до пяти лет погибают от болезней, связанных с желудочно-кишечными инфекциями. Причина — не редкий вирус и не эпидемия. А самая обычная вода из вёдер и канистр, стоящая в домах.

Проточная вода
Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проточная вода

Когда вода становится опасной

Учёные Калифорнийского университета в Беркли провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как патогены попадают в организм. Вместо того чтобы фокусироваться на животных и человеке, они изучили бытовую воду и почву. И нашли источник угрозы — прямо у нас дома.

Главная улика — питьевая вода

С помощью технологии PIC-seq, позволяющей секвенировать до пяти штаммов бактерий в одном образце, исследователи обнаружили: именно вода, хранящаяся в бытовых ёмкостях, служит транспортом для опасных бактерий. Среди них — устойчивые к антибиотикам штаммы E. coli.

Полевая проверка: Найроби, Кения

Команда под руководством Дженнифер Пикеринг провела анализ воды, почвы, фекалий людей и животных в двух городских поселениях. Результаты шокировали: вода оказалась заражена опасными бактериями с устойчивостью к антибиотикам, а обмен микробами между человеком и средой оказался высоким.

Решение есть — и оно работает

Надежда всё же есть. Хлорирование воды в ходе исследования показало заметное снижение уровня заражения. Простая обработка водой хлором может стать спасением для миллионов людей, особенно в уязвимых регионах.

Вода как оружие — или как защита

Исследование ясно показывает: доступ к безопасной питьевой воде — это не роскошь, а вопрос жизни и смерти. И особенно это касается детей. В странах с ограниченными ресурсами правильная очистка воды может остановить цепочку смертей.

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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