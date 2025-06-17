Парализованный заговорил: уникальный нейроинтерфейс вернул голос

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Впервые искусственный интеллект позволил парализованному мужчине снова говорить — не через экран и не печатая, а вживую, в реальном времени. Уникальная разработка нейроинтерфейса "мозг-компьютер" синтезирует речь прямо из мозговых волн, позволяя человеку беседовать, уточнять, перебивать, а даже… петь.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и робот

Принцип работы прост, но грандиозен по последствиям: в мозг мужчины, потерявшего голос из-за бокового амиотрофического склероза, имплантировали 256 электродов. Они считывают активность участков, отвечающих за мимику и артикуляцию. Далее нейросеть, обученная на этих сигналах, моментально преобразует импульсы в звуки — с тональной окраской, ударениями и даже эмоцией.

Голос не механический: технология клонирования позволила воссоздать тембр, близкий к настоящему голосу мужчины до болезни. Это не просто синтез — это эмоциональная речь, наполненная намерением и интонацией. Мужчина может выражать мысли почти так же, как делал бы это до диагноза — свободно, живо, мгновенно.

Для обучения ИИ учёные показывали участнику предложения и записывали реакции мозга. Алгоритм научился узнавать нейронные шаблоны, связывая их с фразами и звуками. Со временем речь стала понятной, и мужчина не только заговорил, но и спел.

Хотя технология пока требует доработки, её потенциал очевиден. Теперь мужчина продолжает работать и общаться. Это первый, но решительный шаг к возвращению голоса миллионам людей с нарушениями речи.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

