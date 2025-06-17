Звери не успевают убежать: смертельное озеро в Танзании творит жуткие чудеса

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В северной Танзании есть место, напоминающее пейзаж с другой планеты — озеро Натрон. Его вода может достигать температуры кипящей ванны, а химический состав способен обжечь кожу. И всё же именно здесь жизнь не только существует, но и процветает.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро

Озеро, в котором нельзя выжить

Озеро Натрон — это содовое озеро, насыщенное щёлочными солями. Уровень pH может достигать 10,5, что почти как у аммиака. Для большинства животных это смертельно: вода обжигает кожу и глаза, а погибшие на берегу превращаются в кальцифицированные мумии.

Это происходит из-за высокого содержания карбонатов натрия и кальция, которые попадают в воду с вулканических пород и горячих источников. Озеро не имеет стока, поэтому соли не выводятся, а накапливаются. В результате даже касание воды может оказаться фатальным.

Живой остров среди смерти

Несмотря на адские условия, Натрон стал домом для некоторых удивительно стойких организмов. Здесь обитают галоархеи, цианобактерии и главное — миллионы малых фламинго.

"Около 75% мировой популяции малых фламинго выводят птенцов именно здесь", — говорится в отчёте Управления по охране дикой природы Танзании.

Эти птицы адаптировались к агрессивной среде: их ноги защищены толстой кожей и чешуёй, а пища — сине-зелёные водоросли — придаёт им характерный розовый оттенок.

Красное, горячее и меняющееся

В самое жаркое время года температура воды в озере достигает 60 °C. Его глубина редко превышает полметра, а ширина меняется в зависимости от сезона. Когда уровень воды падает, солелюбивые микроорганизмы окрашивают озеро в ярко-красный цвет — отсюда и его зловещая слава.

"Иногда озеро выглядит как кровавое зеркало", — писали исследователи NASA.

Этот эффект делает Натрон не только опасным, но и невероятно фотогеничным.

Смерть как произведение искусства

В 2013 году фотограф Ник Брандт опубликовал жуткие снимки "каменных" животных. Он нашёл их у берега — это были мумии птиц и летучих мышей, погибших от контакта с водой, и зафиксировал их в позах, будто они снова ожили.

"Никто точно не знает, как они умирают", — написал он в своей книге По опустошённой земле.

Сцены, которые он создал, потрясли весь мир и сделали озеро Натрон символом хрупкости грани между жизнью и смертью.

Экосистема на грани

Хотя само озеро непригодно для большинства животных, окружающие территории — богатые экосистемы. Здесь живут большие фламинго, пеликаны, страусы, буйволы и даже антилопы гну. Всё это делает Натрон не просто экзотическим чудом природы, но и важнейшим узлом биологического разнообразия региона.

Жизнь у самого края гибели — именно так можно охарактеризовать это уникальное место на Земле.

Уточнения

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

