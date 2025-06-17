Марс хотят оживить: как Красную планету превратят в новый рай для человечества

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Превращение Марса в живую планету — идея, которая стремительно выходит за рамки научной фантастики. Учёные всерьёз обсуждают, как превратить Красную планету в новый дом для жизни, и призывают задуматься об этом уже сейчас — пока ещё есть возможность всё взвесить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поверхность Марса

Время действовать

Ещё недавно терраформирование казалось утопией. Но развитие технологий и амбиций частных компаний изменили правила игры.

"Теперь это реальная возможность", — отмечает Эрика ДеБенедиктис, CEO Pioneer Labs.

Согласно исследованию, опубликованному её командой, перед нами стоит не только технический, но и этический вызов: можем ли мы изменить целую планету — и имеем ли на это право?

Как оживить Марс

План состоит из трёх этапов. Сначала — искусственное потепление, чтобы растопить лёд и утолщить атмосферу. Далее — запуск генетически модифицированных микробов, способных выживать в марсианских условиях и вырабатывать кислород. Заключительный этап — создание устойчивой биосферы и атмосферы, пригодной для растений и, возможно, для людей.

Соавтор исследования Эдвин Кайт видит в этом нечто большее, чем просто научный эксперимент.

"Живые планеты лучше мёртвых", — говорит исследователь.

Не только ради колонизации

Терраформирование — это не просто план "Б" на случай краха Земли. Это акт распространения жизни во Вселенной.

"Жизнь драгоценна", — подчёркивает Робин Уордсворт из Гарвардского университета.

Именно поэтому, считают авторы работы, мы обязаны не только защищать биосферу Земли, но и искать новые места для её расширения.

Что это даст Земле

Марс может стать полигоном для тестирования "зелёных" технологий, которые затем пригодятся и на Земле.

"Это шанс проверить, сработает ли идея", — уверена планетолог из Лос-Аламосской лаборатории Нина Ланца.

На Марсе нет нефти, устаревшей инфраструктуры и экономических барьеров, мешающих внедрению экологичных решений. Это делает Красную планету идеальным полем для технологических экспериментов.

Опасность вмешательства

Однако вмешательство в марсианскую среду может привести к необратимым последствиям. Учёные предупреждают: мы можем уничтожить потенциальные следы древней жизни, стерев важные улики.

"Это риск", — говорит Ланца.

Марс — не пустой холст, а планета со своей историей. И именно эта история может быть потеряна, если начать терраформирование без должной осторожности.

Что дальше

Следующий шаг — возвращение образцов с Марса, собранных марсоходом Perseverance. Это даст представление о составе планеты и её прошлом. Также в 2028 и 2031 годах запланированы миссии с возможностью проведения первых терраформирующих экспериментов.

Как подчёркивают исследователи, уже сейчас нужно объединить усилия специалистов — от биологов до материаловедов — и начать работать на перспективу. От решений сегодняшнего дня зависит, каким будет Марс завтра: мёртвым миром или новым домом для жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

