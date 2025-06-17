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Что-то зовёт из-под льда: антарктическая аномалия, которую никто не может объяснить

2:51
Наука

Что-то странное скрывается под антарктическим льдом. Уже почти 20 лет ученые пытаются понять, что за загадочные радиосигналы исходят из глубин ледяного континента — и каждый новый эксперимент лишь добавляет вопросов.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Радиоимпульс с "изнанки"

В 2006 году прибор ANITA, закреплённый на высотном воздушном шаре, должен был ловить сигналы космических лучей, падающих сверху. Но внезапно зафиксировал обратное: мощный радиосигнал пришёл… снизу, из-под ледяного панциря. Подобное событие повторилось в 2014 году.

"Обнаруженные нами радиоволны шли под очень крутым углом, примерно 30 градусов ниже поверхности льда. Это интересная проблема, потому что у нас до сих пор нет объяснения, что представляют собой эти аномалии", — рассказывает астрофизик Стефани Виссел из Университета штата Пенсильвания.

Призраки, которые можно поймать

На первый взгляд, сигнал очень напоминал след тау-нейтрино — неуловимой субатомной частицы, способной проходить сквозь километры породы. Но теория дала сбой. Слишком острый угол, отсутствие источника вроде сверхновой в 2006 году, да и путь через горные породы делает подобное объяснение крайне маловероятным.

"В любой момент через ваш ноготь проходит миллиард нейтрино, но нейтрино на самом деле не взаимодействуют. Так что это палка о двух концах. Если мы их обнаруживаем — значит, они уже прошли весь этот путь, не столкнувшись ни с чем", — отмечает Виссел.

Когда "ничего" — это находка

Для проверки гипотезы группа учёных проанализировала данные аргентинской обсерватории Пьера Оже, ведущей охоту за космическими лучами с 2004 по 2018 год. Но ни один из сигналов не подтвердил наличие нейтрино. Это важный результат — исключив нейтрино, учёные сузили круг возможных объяснений.

Что дальше

ANITA больше не функционирует, её последний полёт состоялся в 2016 году. Но ей на смену приходит новое поколение приборов — PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), обещающее гораздо большую чувствительность.

"Когда мы запустим PUEO, у нас будет более высокая чувствительность. Мы должны обнаружить больше аномалий, и, возможно, поймём, что это такое. А если повезёт — и сами нейтрино", — надеется Виссел.

Загадка, зарытая во льдах

Остаётся лишь ждать — возможно, именно под толщей антарктического льда скрывается подсказка к новой физике. Или к частицам, о которых наука ещё даже не догадывается.

Уточнения

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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