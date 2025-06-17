Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию

Представьте: материал, который обычно изолирует электрический ток, вдруг становится идеальным проводником. Это уже не научная фантастика. Американские учёные разработали технологию, которая может навсегда изменить производство квантовых компьютеров.
Команда из Калифорнийского университета и Лос-Аламосской лаборатории создала устройство, которое они назвали "станцией". С его помощью можно буквально "проделывать дырки" в атомной структуре материала, трансформируя его свойства. Процесс называется деформационной инженерией.
"Чтобы создать такие детали, нужно "проделать дыру" в атомной структуре материала. Это можно сделать благодаря деформационной инженерии", — объясняет Луис Хауреги, один из авторов работы.
Так обычное стекло или, скажем, пентателлурид гафния превращаются в эффективные проводники тепла и электричества — подобно меди.
Современные вычислительные устройства до сих пор зависят от кремния. Он распространён, дёшев и универсален. Но у него есть пределы: при низких температурах он теряет проводимость, плохо отводит тепло и не годится для некоторых типов микросхем.
Квантовые компьютеры работают иначе — на кубитах. Они способны обрабатывать в сотни миллионов раз больше данных, чем привычные биты. Но есть проблема: такие машины требуют дорогостоящих материалов и охлаждения до экстремально низких температур.
Теперь же, благодаря "атомному дыроколу", учёные могут дешевле и проще получать материалы с нужными свойствами. Это делает квантовые компьютеры доступнее.
В одном из экспериментов пентателлурид гафния под воздействием напряжения стал квантовым материалом, пригодным для сборки логических элементов квантовых компьютеров. Удивительно — но изменения можно "включать" и "отключать", управляя ими с точностью на уровне атомов.
"Материалы, которые мы создали, обладают уникальными свойствами благодаря своей структуре", — говорит Хауреги. И это не просто слова: их изобретение может изменить медицину, ИИ и материаловедение.
Ква́нтовый компью́тер - вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.