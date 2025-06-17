Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию

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Представьте: материал, который обычно изолирует электрический ток, вдруг становится идеальным проводником. Это уже не научная фантастика. Американские учёные разработали технологию, которая может навсегда изменить производство квантовых компьютеров.

Фото: Веб-страница фонда перспективных исследований на сайте правительства России Квантовый компьютер

Зачем ломать атомы

Команда из Калифорнийского университета и Лос-Аламосской лаборатории создала устройство, которое они назвали "станцией". С его помощью можно буквально "проделывать дырки" в атомной структуре материала, трансформируя его свойства. Процесс называется деформационной инженерией.

"Чтобы создать такие детали, нужно "проделать дыру" в атомной структуре материала. Это можно сделать благодаря деформационной инженерии", — объясняет Луис Хауреги, один из авторов работы.

Так обычное стекло или, скажем, пентателлурид гафния превращаются в эффективные проводники тепла и электричества — подобно меди.

Почему это важно для квантовых компьютеров

Современные вычислительные устройства до сих пор зависят от кремния. Он распространён, дёшев и универсален. Но у него есть пределы: при низких температурах он теряет проводимость, плохо отводит тепло и не годится для некоторых типов микросхем.

Квантовые компьютеры работают иначе — на кубитах. Они способны обрабатывать в сотни миллионов раз больше данных, чем привычные биты. Но есть проблема: такие машины требуют дорогостоящих материалов и охлаждения до экстремально низких температур.

Теперь же, благодаря "атомному дыроколу", учёные могут дешевле и проще получать материалы с нужными свойствами. Это делает квантовые компьютеры доступнее.

От стекла до квантов: будущее уже рядом

В одном из экспериментов пентателлурид гафния под воздействием напряжения стал квантовым материалом, пригодным для сборки логических элементов квантовых компьютеров. Удивительно — но изменения можно "включать" и "отключать", управляя ими с точностью на уровне атомов.

"Материалы, которые мы создали, обладают уникальными свойствами благодаря своей структуре", — говорит Хауреги. И это не просто слова: их изобретение может изменить медицину, ИИ и материаловедение.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер - вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1.

