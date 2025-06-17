Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроэлементы, которые работают как магия — и спасают даже умирающие кусты клубники
Не получилось скрыть: Мизулина и Шаман рассказали о развитии своих отношений
Кровь и диета: развенчан популярный миф о питании по группе крови
Секретный час полива, о котором забывают даже опытные огородники
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Виктория Боня нарушила уединение Марата Сафина: редкие кадры после слухов о романе
Обманка для худеющих: почему сауна и пояса не работают
Выкини шейкер и протеин: всё, что сжигает жир, уже стоит у тебя на полке
Вы добавляли это в салаты, а надо было — в унитаз: простые средства против жёлтого налёта

Скандальный эксперимент Фейнмана: почему бак взорвался и что это дало науке

2:34
Наука

Кажется, что вопрос простейший: если обычный садовый разбрызгиватель подключить наоборот — чтобы он всасывал воду, а не разбрызгивал — в какую сторону он начнёт вращаться? Или не начнёт вовсе?

Капля воды
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Капля воды

Этот парадокс десятилетиями ставил в тупик самых блестящих ученых. И лишь недавно удалось найти не только корректный ответ, но и по-настоящему убедительное физическое объяснение.

Легендарная проблема, которую Фейнман "украл"

Хотя именно Ричард Фейнман сделал этот вопрос знаменитым, сам он подчеркивал: задача не его. Впервые о ней написал Эрнст Мах ещё в 1883 году. Тем не менее, именно Фейнман в 1940-х инициировал эксперимент — прямо в здании циклотрона Принстона. Стеклянный бак разорвало, а разбрызгиватель едва дёрнулся и замер. Загадка осталась неразрешённой.

Суть парадокса

Если полностью погрузить вращающийся S-образный разбрызгиватель в воду и попытаться откачать жидкость через его сопла, возможны три исхода:

  • Вращение в обратную сторону — из-за создающегося разрежения.
  • Вращение в ту же сторону, что и при обычной работе — за счёт передаваемого потоком крутящего момента.
  • Полное отсутствие вращения — силы взаимно компенсируются.

Проблема в том, что все три варианта можно как-то обосновать. А эксперименты десятилетиями давали разные и неубедительные результаты.

Наука нашла способ

Ответ дали в лаборатории прикладной математики Курантовского института. Это те самые ребята, которые уже объяснили, как делать идеальные мыльные пузыри и построили лучшие бумажные самолётики.

В этот раз они создали сверхточную модель разбрызгивателя, уменьшили трение до минимума и использовали подсвеченные лазером микрочастицы в воде, чтобы увидеть, что происходит внутри.

Ответ, наконец, получен

Оказалось, что разбрызгиватель действительно вращается — в сторону, противоположную обычной. Но… в 50 раз медленнее. Всё дело в вихрях, возникающих внутри устройства. Они несимметричны, и именно это создает разницу в моменте, заставляя механизм крутиться.

Главный вывод исследования: направление вращения зависит не столько от внешних факторов, сколько от внутренней геометрии устройства. И да, при большом трении движение может быть почти незаметным.

Уточнения

Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος - "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα - "против, вопреки" и др.-греч. δόξα - "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов
Садоводство, цветоводство
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Звучит как шутка, а работает как система: кто такие менеджеры по счастью и зачем они компаниям
Гарнир, который затмевает основное блюдо: все просят рецепт, никто не верит, как просто
Физики заглянули в квантовый мир гравитации — и вот что увидели
Вернули кольцо: певицу Жасмин восхитили зрители на концерте в Астрахани
Закон есть, а аресты продолжаются: в СИЗО по-прежнему попадают больные и матери
Длинные выходные ускользнут до ноября: россиян ждёт непростой рабочий марафон
Почти тысяча туристов вернулись из Турции без чемоданов: Turkish Airlines объяснилась
Пляж по кусочкам: в Адлере начали сдавать песок в аренду за 1500 рублей в день
Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков
Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.