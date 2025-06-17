Новый бетон гасит вибрации и перерабатывает отходы — как это работает

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Как насчёт бетона, который не только сохраняет прочность, но и решает проблему старых покрышек? Инженеры из Индии решили пойти именно этим путём — и результаты их эксперимента оказались весьма любопытными.

Фото: commons.wikimedia.org by Digfarenough, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бетон

Бетон, который меняет правила

Современное строительство невозможно без бетона — его ежегодно производят более 11 миллиардов тонн. При этом всё чаще обсуждают, как сделать этот материал экологичнее. На повестке — не только снижение вредных выбросов, но и замена классических компонентов более устойчивыми аналогами.

Один из способов — использовать отходы, которые сегодня попросту гниют на свалках. Например, резиновую крошку от старых шин.

Что сделали индийские учёные

Исследователи предложили заменить часть песка в составе высокопрочного бетона (HPC) гранулами переработанных шин. Такая замена может снизить нагрузку на окружающую среду — при этом не обязательно ухудшая свойства материала.

Они разработали четыре варианта смеси: в трёх из них 5%, 10% и 15% песка были заменены резиновой крошкой разного размера. Четвёртый стал эталоном — без замены.

Затем они тщательно исследовали:

Вес и содержание воздуха в свежем растворе.

Прочность, упругость, растяжение и виброгашение уже затвердевшего бетона.

Что показали тесты

Прочность снижалась по мере увеличения резиновых частиц: на 14% при 5% замене, на 28% при 10% и на 51% при 15%.

При этом коэффициент гашения вибрации значительно вырос — особенно у смеси с 15% заменой.

Интересный эффект дал каучук с фракцией 0,6 мм: сначала он снижал прочность, но спустя 224 дня материал стал крепче.

Итог — шаг к "зелёному" строительству

Авторы пришли к выводу: если заменить менее 10% песка на резину, бетон сохраняет хорошую прочность и становится заметно пластичнее. Это делает его перспективным для строительства сейсмоустойчивых зданий, особенно если дополнительно усилить смесь армирующими волокнами.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

