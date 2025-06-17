Новый бетон гасит вибрации и перерабатывает отходы — как это работает

Как насчёт бетона, который не только сохраняет прочность, но и решает проблему старых покрышек? Инженеры из Индии решили пойти именно этим путём — и результаты их эксперимента оказались весьма любопытными.
Современное строительство невозможно без бетона — его ежегодно производят более 11 миллиардов тонн. При этом всё чаще обсуждают, как сделать этот материал экологичнее. На повестке — не только снижение вредных выбросов, но и замена классических компонентов более устойчивыми аналогами.
Один из способов — использовать отходы, которые сегодня попросту гниют на свалках. Например, резиновую крошку от старых шин.
Исследователи предложили заменить часть песка в составе высокопрочного бетона (HPC) гранулами переработанных шин. Такая замена может снизить нагрузку на окружающую среду — при этом не обязательно ухудшая свойства материала.
Они разработали четыре варианта смеси: в трёх из них 5%, 10% и 15% песка были заменены резиновой крошкой разного размера. Четвёртый стал эталоном — без замены.
Затем они тщательно исследовали:
Авторы пришли к выводу: если заменить менее 10% песка на резину, бетон сохраняет хорошую прочность и становится заметно пластичнее. Это делает его перспективным для строительства сейсмоустойчивых зданий, особенно если дополнительно усилить смесь армирующими волокнами.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.