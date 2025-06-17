Случайность по-настоящему: что нашли физики внутри фотонов

В современном мире случайность важна как никогда — от защиты данных до игр и принятия решений. Но задумывались ли вы, насколько "случайны" эти случайности?
Многие алгоритмы создают псевдослучайные числа — они выглядят хаотично, но на самом деле вычисляются по заданному правилу. Узнав этот алгоритм, можно предсказать результат. Да, даже бросок монеты опытный фокусник может подстроить.
А если использовать сигналы из космоса? Это возможно, но сложно, дорого и не всегда стабильно.
Всё меняет квантовая физика. Она предлагает не имитацию, а настоящую случайность. Исследователи из NIST и Университета Колорадо применили тест Белла для доказательства подлинной непредсказуемости.
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"Мы можем гарантировать, что результат нельзя подделать, предсказать или просчитать", — отмечают разработчики.
Они не просто записываются. Их ежедневно публикуют в открытом доступе — каждый может использовать. А благодаря протоколу Twine, основанному на блокчейне, можно проверить каждый шаг генерации.
Так появился CURBy — "Квантовый маяк случайности". Это не просто устройство, а надежный источник по-настоящему случайных чисел, которые не поддаются манипуляции.
Фото́н (от др.-греч. φῶς, фос — свет) — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия.
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