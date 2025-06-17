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Случайность по-настоящему: что нашли физики внутри фотонов

1:51
Наука

В современном мире случайность важна как никогда — от защиты данных до игр и принятия решений. Но задумывались ли вы, насколько "случайны" эти случайности?

Квантовый компьютер
Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Квантовый компьютер

Почему генераторы случайных чисел не так просты

Многие алгоритмы создают псевдослучайные числа — они выглядят хаотично, но на самом деле вычисляются по заданному правилу. Узнав этот алгоритм, можно предсказать результат. Да, даже бросок монеты опытный фокусник может подстроить.

А если использовать сигналы из космоса? Это возможно, но сложно, дорого и не всегда стабильно.

Квантовая механика против предсказуемости

Всё меняет квантовая физика. Она предлагает не имитацию, а настоящую случайность. Исследователи из NIST и Университета Колорадо применили тест Белла для доказательства подлинной непредсказуемости.

Цитата:

"Мы можем гарантировать, что результат нельзя подделать, предсказать или просчитать", — отмечают разработчики.

Как работает генератор CURBy

  • В специальном кристалле создаются пары запутанных фотонов.
  • Фотоны отправляются по оптическому волокну в разные лаборатории.
  • Там измеряется их поляризация — и каждый результат абсолютно случаен.
  • Процесс повторяется 250 000 раз в секунду.

И что с этими числами

Они не просто записываются. Их ежедневно публикуют в открытом доступе — каждый может использовать. А благодаря протоколу Twine, основанному на блокчейне, можно проверить каждый шаг генерации.

Так появился CURBy — "Квантовый маяк случайности". Это не просто устройство, а надежный источник по-настоящему случайных чисел, которые не поддаются манипуляции.

Уточнения

Фото́н (от др.-греч. φῶς, фос — свет) — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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