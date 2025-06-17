Загадочные сигналы из Антарктиды: что прячется подо льдом

Иногда наука сталкивается с чем-то, что не укладывается в привычные рамки. Именно это произошло с радиосигналами, зафиксированными над Антарктидой.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Антарктида

Сигналы из недр

На протяжении нескольких лет NASA запускало над Южным континентом специальные стратостаты ANITA, чтобы изучать высокоэнергетические космические лучи. Всё бы ничего, но антенны стали улавливать странные радиосигналы… из-под льда.

Их происхождение вызвало бурные дискуссии: по логике, такие сигналы должны отражаться и менять полярность. Но этого не происходило.

Получалось, что сигналы исходят от частиц, прошедших сквозь Землю снизу вверх. Это возможно только при фантастической мощности потока, которую другие детекторы — например, IceCube — просто не могли бы пропустить. Но они молчали.

Новые попытки объяснить

Исследователи смоделировали различные сценарии — от потоков протонов до отражений у горизонта. Но ни один не объяснил явление. Даже данные с другой крупной обсерватории — имени Пьера Оже в Аргентине - не помогли приблизиться к разгадке.

"Сигналы ANITA пока не удается согласовать с известной моделью физики частиц", — заключили авторы работы.

Надежда на новую физику

Возможно, нас ждёт нечто большее, чем просто сбой измерений. Новые частицы? Неизвестные механизмы? Всё возможно. Но учёные призывают не спешить с выводами: раньше уже случались казусы, как, например, с экспериментом OPERA, где нейтрино якобы двигались быстрее света — позже оказалось, что это была банальная ошибка в оборудовании.

Сейчас внимание сосредоточено на новом детекторе PUEO, который установят в Южном полушарии. Возможно, именно он поможет поймать неуловимые сигналы снова — и тогда человечество встанет на порог новой физики.

Уточнения

Нейтри́но (итал. neutrino - нейтрончик, уменьшительное от neutrone - нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.

