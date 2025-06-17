Загадочные сигналы из Антарктиды: что прячется подо льдом

Иногда наука сталкивается с чем-то, что не укладывается в привычные рамки. Именно это произошло с радиосигналами, зафиксированными над Антарктидой.
На протяжении нескольких лет NASA запускало над Южным континентом специальные стратостаты ANITA, чтобы изучать высокоэнергетические космические лучи. Всё бы ничего, но антенны стали улавливать странные радиосигналы… из-под льда.
Их происхождение вызвало бурные дискуссии: по логике, такие сигналы должны отражаться и менять полярность. Но этого не происходило.
Получалось, что сигналы исходят от частиц, прошедших сквозь Землю снизу вверх. Это возможно только при фантастической мощности потока, которую другие детекторы — например, IceCube — просто не могли бы пропустить. Но они молчали.
Исследователи смоделировали различные сценарии — от потоков протонов до отражений у горизонта. Но ни один не объяснил явление. Даже данные с другой крупной обсерватории — имени Пьера Оже в Аргентине - не помогли приблизиться к разгадке.
"Сигналы ANITA пока не удается согласовать с известной моделью физики частиц", — заключили авторы работы.
Возможно, нас ждёт нечто большее, чем просто сбой измерений. Новые частицы? Неизвестные механизмы? Всё возможно. Но учёные призывают не спешить с выводами: раньше уже случались казусы, как, например, с экспериментом OPERA, где нейтрино якобы двигались быстрее света — позже оказалось, что это была банальная ошибка в оборудовании.
Сейчас внимание сосредоточено на новом детекторе PUEO, который установят в Южном полушарии. Возможно, именно он поможет поймать неуловимые сигналы снова — и тогда человечество встанет на порог новой физики.
Нейтри́но (итал. neutrino - нейтрончик, уменьшительное от neutrone - нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.
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