Микроскопические гиганты: как фитопланктон управляет климатом Земли

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Обширное скопление органического вещества, скрытое в глубинах океана, до сих пор не фиксировалось традиционными средствами обнаружения.

Фото: NASA Earth Observatory by Lauren Dauphin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветение планктона в Северной Атлантике

Новейшая сеть из 903 автономных буев, разработанная в рамках программы Biogeochemical-Argo (BGC-Argo), позволила ученым с беспрецедентной точностью оценить глобальную биомассу фитопланктона. Итог: около 346 миллионов тонн живого вещества, представленного в основном микроскопическими водорослями, невидимыми невооруженным глазом.

Для наглядности, эта масса сопоставима с весом 250 миллионов слонов. Как-то на конференции океанограф отметил, что это открытие знаменует собой "тихую революцию" в нашем понимании жизни в океане. Оказывается, там, внизу, существует целый мир, о котором мы почти ничего не знали.

Фитопланктон, эти крошечные, но важные элементы климата, на первый взгляд кажутся незначительными. Однако они играют ключевую роль в пищевой цепи океана и в регулировании климата планеты. Благодаря фотосинтезу они производят около половины всего кислорода, которым мы дышим, и поглощают огромное количество углекислого газа.

В одном документальном фильме фитопланктон был назван "легкими моря". Это поэтичное сравнение, но оно точно отражает суть. Без них состав атмосферы был бы другим, и борьба с глобальным потеплением стала бы еще более сложной задачей.

До недавнего времени спутники были основным инструментом для наблюдения за океанами. Эффективные на поверхности, они не могли регистрировать процессы, происходящие в глубине. Роботизированные буи устраняют этот пробел. Погружаясь в глубинные слои, они предоставляют более полные и достоверные данные о климатических процессах.

Комбинация спутниковых данных и подводных датчиков позволяет корректировать климатические модели и помогает разрабатывать более эффективную экологическую политику. Многие экологические организации приветствуют эту синергию между инновациями и заботой об окружающей среде.

Запуск программы BGC-Argo знаменует собой значительный прорыв в океанографических исследованиях. Времена поверхностных проб прошли. Теперь роботы погружаются в глубину и передают невероятно ценную информацию о состоянии морских экосистем, пишет kairn.

Уточнения

Фитопланкто́н (от греч. φυτóν — растение и πλανκτον — блуждающий, странствующий) — часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза.



