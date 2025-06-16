Секрет Мамонтовой пещеры: обнаружены останки неизвестных древних акул

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Подземная система Мамонтовой пещеры, расположенная в штате Кентукки, уходящая вглубь земли на расстояние, превышающее 675 километров, заслуженно считается самой протяжённой в мире.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Недавние исследования в её пределах привели к сенсационной находке: идентифицированы останки двух ранее неизвестных видов ископаемых акул, некогда обитавших в мелководных прибрежных зонах около 325 миллионов лет назад.

Джон-Пол Ходнетт, эксперт по древним акулам из Комиссии по паркам и планированию штата Мэриленд, в сотрудничестве с палеонтологической программой Службы национальных парков, занимался определением этих уникальных окаменелостей.

Обнаружение этих акул, получивших названия Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum (оба вида принадлежат к группе ктенакантовых акул), вызвало волну энтузиазма в научном сообществе. Размеры обеих акул достигали 3-3,6 метров, что сравнимо с габаритами современной океанической белоперой акулы. Окаменелости были извлечены из различных известняковых отложений, сформировавшихся в миссисипский период.

Многочисленные находки (на данный момент в пещерной системе идентифицировано более 70 древних видов рыб) свидетельствуют о том, что в прошлом здесь находилось мелководное морское окружение, богатое разнообразными формами жизни. Частичные останки челюсти молодой особи Glikmanius careforum предоставили ценную информацию о хрящевой ткани, которая редко сохраняется в ископаемом состоянии.

Эксперты подчеркивают, что эти находки расширяют наше понимание процессов эволюции акул в период формирования суперконтинента Пангея. Уникальные разветвленные зубы Troglocladodus trimblei, вероятно, позволяли ему эффективно охотиться в миссисипских морях, возможно, наряду с G. careforum в прибрежных водах современных Кентукки и Алабамы, пишет earth.

Уточнения

Пангея (др.-греч. Πανγαῖα «всеземля», от др.-греч. πᾶν «весь», «целый», «каждый» + Γαῖα «Земля») — суперконтинент, существовавший в позднем палеозое и раннем мезозое 335—175 млн лет назад. Объединил существовавшие в те времена материки — Гондвану и Лавразию. Название Пангея придумал и опубликовал Альфред Вегенер в 1912 году.



