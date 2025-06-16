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Загадочные морские оливки на пляже: природа посылает важный сигнал

1:15
Наука

На берегах Халкидики снова появились плоды Посидонии (Posidonia oceanica), морского растения с огромной экологической значимостью.

побережье
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
побережье

Эти растения формируют подводные луга в Средиземном море, обеспечивая укрытие для морской жизни, очищая воду и защищая берега от эрозии. Плоды, которые называют "морскими оливками", являются показателем здоровья морской экосистемы.

Недавно их обнаружили на пляже Стержней, а затем и на побережье Муданий. Это не просто красивое зрелище, а важное сообщение от природы о состоянии морской среды.

Важно помнить, что эти плоды — не мусор, а природное сокровище, требующее бережного обращения. Если вы увидели плоды Посидонии на пляже, соберите их аккуратно и поместите в соленую воду в холодильнике, чтобы они оставались активными для научного исследования. Если плоды повредились или засохли, их ценность будет утрачена.

Каждый, кто находит плоды Посидонии, должен сообщить в Греческий Центр Морских Исследований. Сотрудничество граждан и ученых крайне важно для защиты этой уникальной экосистемы Средиземного моря, пишет emakedonia.

Уточнения

Халкидики́ также Халкидо́нский полуо́стров, также Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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