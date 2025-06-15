Что может рассказать о вашей выносливости длина пальцев: учёные раскрыли неожиданный секрет

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выяснили, что соотношение длины указательного пальца (2D) к длине безымянного пальца (4D) может рассказать о твоей выносливости и спортивных способностях.

Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Руки

Если ваш безымянный палец длиннее указательного, это может означать, что вы можете показать хорошие результаты в беге на длинные дистанции и велогонках.

Исследования, в которых участвовало более 5 000 человек из 12 стран, показали, что это соотношение может быть биомаркером предрасположенности к аэробным упражнениям. Исследователь Бетани Гауэр утверждает, что связь между длиной пальца и выносливостью имеет научные обоснования и может помочь выявить будущие спортивные таланты.

У людей с определенным соотношением 2D:4D отмечаются высокая выносливость, устойчивость к физической активности и сильный дух соперничества.

Однако ученые предостерегают делать слишком много выводов только по длине пальца. По словам доктора Гарета Ричардса, хотя эта теория основана на гормональных эффектах, окончательных доказательств еще нет, пишет dailymail.co.uk.

Уточнения

Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектами.



