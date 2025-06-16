Это не просто разлом: миллионы лет назад началась реакция, которую мы не можем остановить

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Субдукция — один из самых разрушительных геофизических процессов на планете. Именно она вызывает мощнейшие землетрясения и цунами. Но что если эти зоны не просто формируются спонтанно, а способны распространяться, как вирус? Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, впервые даёт геологические доказательства этого пугающего сценария.

Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трещина в земле

Заражение субдукцией: гипотеза, которая стала реальностью

До недавнего времени гипотеза о "заражении" субдукцией — когда одна плита запускает процесс погружения в соседней — казалась почти фантастической.

Но теперь в центре внимания оказывается Восточная Азия и её Огненное кольцо — крупнейшая система субдукции, охватывающая всё от Аляски до Индийского океана.

По словам геолога Марка Аллена из Даремского университета, примерно 260 миллионов лет назад древние океаны Тетис и Азиатский начали исчезать, а зоны субдукции захватывали всё новые и новые плиты.

Это движение, возможно, и стало "последним актом", который привёл к тому, что Тихоокеанская плита начала своё погружение — и делает это до сих пор.

Отпечатки древнего океана

Исследователи обнаружили в вулканических породах Тихого океана необычный геохимический след — так называемую аномалию Дюпала, которая указывает на присутствие материала из древнего океана Тетис.

Это всё равно что найти чужой отпечаток пальца на месте преступления. Такой отпечаток стал важным доказательством того, что материал "перескочил" от одной зоны субдукции к другой, вызвав начало нового погружения.

Как работает механизм заражения?

Хотя процесс "переноса" субдукции ещё плохо изучен, есть предположение, что важную роль играют трансформные разломы — границы, где плиты скользят друг мимо друга.

Даже небольшие изменения в угле или скорости движения могут нарушить баланс плотной океанической коры, заставив её "провалиться".

"Фольга держится, пока кто-то не дотронется — и она сразу тонет", сравнивает это с алюминиевой фольгой, плавающей на воде, геолог Жуан Дуарте.

Что это значит для нас?

Если механизмы заражения субдукцией действительно существуют, это меняет наши представления о тектонической активности.

Плиты могут передавать движение, а значит, цепная реакция может объяснить формирование гигантских геологических структур, вроде гор и суперконтинентов, и даже быть триггером будущих катастроф.

Уточнения

Зона субдукции также зона поддвига, поднадвиговая зона — линейная зона вдоль границы сходящихся литосферных плит, в которой одна из сходящихся литосферных плит поддвигается под другую, надвигающуюся.



Текто́ника син. Геотектоника (от греч. τεκτονικός, строительное искусство) — общая часть геотектоники, изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру.

