Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Появились в продаже — но с подвохом: новая реальность для фанатов Toyota и Mazda
Поведение собаки после ссоры: вы всё не так поняли
Лотерея с подвохом: почему не стоит верить в лёгкие деньги в интернете
Ким Кэтролл четыре раза отказывалась от культовой роли в известном сериале: в чём причина
Итальянский город на три дня станет порталом в Средневековье: что скрывает фестиваль
Раскрываем секрет: как вытопить жир из бекона без дыма и горечи — простое руководство
От бара до госпиталя: обычный лёд привел 25 человек в больницу
Юная невеста Лепса объяснила, чем её привлекает Лондон

Миллионы лет связи: этот древний всплеск на Земле, изменил всё — и его причина до сих пор неизвестна

2:28
Наука

Впервые за всю историю науки исследователи обнаружили, что уровень кислорода в атмосфере Земли и сила геомагнитного поля менялись почти синхронно на протяжении последних 540 миллионов лет. Это открытие может перевернуть представления о развитии планеты — и даже помочь в поисках жизни за её пределами.

Земля, атмосфера, кислород
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, атмосфера, кислород

Что именно выяснили учёные?

Согласно исследованию, оба параметра — и уровень кислорода, и интенсивность магнитного поля — начали активно расти с начала кембрийского периода и достигли пика в интервале от 330 до 220 миллионов лет назад. Однако причинно-следственная связь между ними остаётся неясной.

"Это первое открытие, которое мы когда-либо делали, чтобы установить связь между геомагнитным полем и уровнем кислорода", — отметил ведущий автор работы Вэйцзя Куанг, старший научный сотрудник Лаборатории геофизики НАСА.

Три возможных объяснения

Магнитное поле влияет на кислород: оно защищает атмосферу от солнечного излучения и частично препятствует потере молекул кислорода, сохраняя условия для фотосинтеза.

Кислород влияет на магнитное поле: в таком случае ключевую роль играет тектоника плит, перерабатывающая земную кору и влияющая на мантии и ядро, где зарождается геомагнитное поле.

И то, и другое связано с третьим фактором — пока неизвестным, но, возможно, связанным с формированием суперконтинентов вроде Пангея.

"Тектоника плит определённо влияет на тепловые и химические процессы в нижней мантии, где граничит с жидким внешним ядром", — подчеркнул Куанг.

Что будет дальше?

"Кажется, существует очевидная корреляция между кислородом и магнитным полем, но мы пока не знаем, что именно связывает их между собой", — добавил соавтор Рави Коппарапу.

Авторы считают, что следующим шагом станет поиск других геохимических и геофизических факторов, способных объяснить выявленную связь.

Но уже сейчас ясно: это открытие может изменить понимание условий, необходимых для существования жизни — не только на Земле, но и на других планетах.

"Мы как дети с кубиками LEGO. У каждого — свой элемент. И только вместе мы сможем увидеть общую картину", — отметил Коппарапу.

Уточнения

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Шоу-бизнес
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой Аудио 
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Итальянский город на три дня станет порталом в Средневековье: что скрывает фестиваль
Миллионы лет связи: этот древний всплеск на Земле, изменил всё — и его причина до сих пор неизвестна
Раскрываем секрет: как вытопить жир из бекона без дыма и горечи — простое руководство
От бара до госпиталя: обычный лёд привел 25 человек в больницу
Юная невеста Лепса объяснила, чем её привлекает Лондон
Вы точно помните эти образы из 90-х — теперь они снова в моде
Земля дорожает, но не везде: какие регионы оказались в аутсайдерах
Неприятные запахи под контролем: как правильно хранить навоз для эффективного удобрения
Фекальная столица: почему власти Ланкашира закрывают глаза на войну с собачьими отходами
Забудьте про отходы: как ботва помидоров преобразит ваш дачный участок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.