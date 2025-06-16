Миллионы лет связи: этот древний всплеск на Земле, изменил всё — и его причина до сих пор неизвестна

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Впервые за всю историю науки исследователи обнаружили, что уровень кислорода в атмосфере Земли и сила геомагнитного поля менялись почти синхронно на протяжении последних 540 миллионов лет. Это открытие может перевернуть представления о развитии планеты — и даже помочь в поисках жизни за её пределами.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, атмосфера, кислород

Что именно выяснили учёные?

Согласно исследованию, оба параметра — и уровень кислорода, и интенсивность магнитного поля — начали активно расти с начала кембрийского периода и достигли пика в интервале от 330 до 220 миллионов лет назад. Однако причинно-следственная связь между ними остаётся неясной.

"Это первое открытие, которое мы когда-либо делали, чтобы установить связь между геомагнитным полем и уровнем кислорода", — отметил ведущий автор работы Вэйцзя Куанг, старший научный сотрудник Лаборатории геофизики НАСА.

Три возможных объяснения

Магнитное поле влияет на кислород: оно защищает атмосферу от солнечного излучения и частично препятствует потере молекул кислорода, сохраняя условия для фотосинтеза.

Кислород влияет на магнитное поле: в таком случае ключевую роль играет тектоника плит, перерабатывающая земную кору и влияющая на мантии и ядро, где зарождается геомагнитное поле.

И то, и другое связано с третьим фактором — пока неизвестным, но, возможно, связанным с формированием суперконтинентов вроде Пангея.

"Тектоника плит определённо влияет на тепловые и химические процессы в нижней мантии, где граничит с жидким внешним ядром", — подчеркнул Куанг.

Что будет дальше?

"Кажется, существует очевидная корреляция между кислородом и магнитным полем, но мы пока не знаем, что именно связывает их между собой", — добавил соавтор Рави Коппарапу.

Авторы считают, что следующим шагом станет поиск других геохимических и геофизических факторов, способных объяснить выявленную связь.

Но уже сейчас ясно: это открытие может изменить понимание условий, необходимых для существования жизни — не только на Земле, но и на других планетах.

"Мы как дети с кубиками LEGO. У каждого — свой элемент. И только вместе мы сможем увидеть общую картину", — отметил Коппарапу.

Уточнения

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.



Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

