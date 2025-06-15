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Продуктивность на удалёнке: почему работа из дома повышает рабочее настроение

3:02
Наука

Ученые потратили четыре года на изучение удаленной работы — и пришли к однозначному выводу: работа из дома делает нас счастливее.

Мужчина у ноутбука
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина у ноутбука

Когда в разгар пандемии миллионы людей перешли на удаленку, это казалось временным и вынужденным решением. Однако со временем стало ясно, что такой формат работы способен менять жизни к лучшему — причём гораздо глубже, чем ожидалось.

Исследование, проведенное учеными Университета Южной Австралии, началось ещё до пандемии COVID-19 и длилось несколько лет. Его цель — понять, как гибкость в выборе рабочего места влияет на жизнь, психическое здоровье и производительность сотрудников.

Одним из первых плюсов, которые замечают люди на удаленке, становится освобождение времени. До пандемии средний австралиец тратил более трёх часов в неделю на дорогу до офиса и обратно. Эти поездки не только отнимают время, но и усиливают стресс, усталость и тревожность.

Выяснилось, что отказ от ежедневных поездок позволяет спать примерно на 30 минут дольше каждую ночь. Кажется, мелочь, но в год это тысячи дополнительных часов отдыха. А полноценный сон — это уже залог бодрости, энергии и стабильного настроения.

Согласно исследованию, часть времени используется на работу, часть — на заботу о близких. Но особенно интересно: около трети людей посвятили часы отдыху и хобби. Это не просто приятное времяпрепровождение — такие паузы важны для здоровья, активности и восстановления сил.

Появились и позитивные изменения в питании. Будучи ближе к дому, многие начали чаще готовить сами, есть больше овощей, фруктов и молочных продуктов. Готовая еда и фастфуд постепенно ушли на второй план.

Несмотря на все плюсы, у многих были опасения: не пострадает ли работа, если все дома? Не исчезнет ли командный дух без живого общения?

Австралийское исследование успокаивает — продуктивность не только не падает, но даже растет, когда сотрудники сами выбирают удаленный формат. Важно, что речь идёт именно о добровольной, а не навязанной удаленке. Там, где у людей есть выбор и контроль над своим графиком, растет и удовлетворенность работой, и концентрация.

Однако сохранить сплоченность команды — действительно вызов. "Разговоры у кулера" трудно заменить, но многие коллективы нашли творческие онлайн-решения: видеозвонки, общие чаты, виртуальные кофе-паузы. Всё это помогает поддерживать связи и не терять чувство принадлежности.

Ключевую роль здесь играет грамотное руководство. Жесткий контроль на удаленке не работает, зато доверие, гибкость и открытость становятся основой здоровой и продуктивной рабочей среды, пишет cmu.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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