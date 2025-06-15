Рассеивая внутреннее тепло планеты: что учёные нашли в недрах Земли под Оманом

Под Оманом, в северо-восточной части Аравийского полуострова, был обнаружен новый континентальный шлейф, который ранее не замечали.
Этот шлейф, названный Дани, представляет собой канал из теплого материала, поднимающегося со дна мантии Земли. Исследование, проведенное международной командой ученых и опубликованное в журнале "Earth and Planetary Science Letters", было возглавлено Симоне Пилией и Джампьеро Иаффальдано.
Мантия Земли находится в постоянном движении, что способствует переносу горячего материала на поверхность, помогая рассеивать внутреннее тепло планеты. Шлейфы, представляющие собой потоки особенно горячего материала, играют важную роль в этих конвективных процессах. Ученые сравнивают их с всплытием горячего материала в лавовой лампе.
Несмотря на то, что научное сообщество ранее идентифицировало несколько активных шлейфов, большинство из них находились под океаническими плитами, так как континентальные плиты толще и менее подвержены вулканизму. Из известных шлейфов под континентами можно упомянуть только Йеллоустоун и Афар.
Новизна данного исследования заключается в том, что ученые проанализировали данные, которые раньше не связывались между собой, чтобы выявить новый континентальный шлейф. Они использовали сейсмологические и осадочные данные, а также геодинамический анализ, чтобы понять влияние шлейфа на движение Индийской плиты миллионы лет назад, пишет meteoweb.
Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.
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