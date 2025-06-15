Рассеивая внутреннее тепло планеты: что учёные нашли в недрах Земли под Оманом

Под Оманом, в северо-восточной части Аравийского полуострова, был обнаружен новый континентальный шлейф, который ранее не замечали.

Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мантия Земли

Этот шлейф, названный Дани, представляет собой канал из теплого материала, поднимающегося со дна мантии Земли. Исследование, проведенное международной командой ученых и опубликованное в журнале "Earth and Planetary Science Letters", было возглавлено Симоне Пилией и Джампьеро Иаффальдано.

Мантия Земли находится в постоянном движении, что способствует переносу горячего материала на поверхность, помогая рассеивать внутреннее тепло планеты. Шлейфы, представляющие собой потоки особенно горячего материала, играют важную роль в этих конвективных процессах. Ученые сравнивают их с всплытием горячего материала в лавовой лампе.

Несмотря на то, что научное сообщество ранее идентифицировало несколько активных шлейфов, большинство из них находились под океаническими плитами, так как континентальные плиты толще и менее подвержены вулканизму. Из известных шлейфов под континентами можно упомянуть только Йеллоустоун и Афар.

Новизна данного исследования заключается в том, что ученые проанализировали данные, которые раньше не связывались между собой, чтобы выявить новый континентальный шлейф. Они использовали сейсмологические и осадочные данные, а также геодинамический анализ, чтобы понять влияние шлейфа на движение Индийской плиты миллионы лет назад, пишет meteoweb.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.



