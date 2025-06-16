Сундуки с жемчугом, исчезнувшие флагманы и мёртвые капитаны — где искать клады пиратов

Пираты всегда умели создавать вокруг себя ауру загадки, а их богатства до сих пор будоражат воображение. Некоторые сокровища нашли, другие — всё ещё ищут. Вот пять самых впечатляющих случаев в истории морского разбоя.
В 1695 году пираты под предводительством Генри Эвери захватили судно "Гандж-и-Савай", шедшее в составе крупного конвоя. Оно принадлежало императору Моголов, и в его трюмах было более полумиллиона золотых и серебряных монет. Это до сих пор считается крупнейшей пиратской добычей.
Эвери скрылся, за его голову объявили награду, но поймать пирата так и не смогли. Что стало с его сокровищами — загадка.
В 1698 году Кидд, действовавший по лицензии английской короны, захватил судно "Кедахский купец". Оно оказалось под защитой союзников Британии, и Кидда признали вне закона. В 1701 году его повесили в Лондоне. Легенды утверждают, что он успел спрятать золото до ареста.
В 1721 году пираты захватили корабль, перевозивший богатства вице-короля и архиепископа Гоа. Среди сокровищ был огромный крест из золота с рубинами и сундуки с жемчугом. Один из капитанов, Оливье Левассёр, перед казнью якобы бросил в толпу зашифрованное послание с указанием, где искать клад. Оно до сих пор не расшифровано.
Сэм Беллами и его команда захватили невольничий корабль, сделали его флагманом и собрали на нём сокровища, грабя торговцев в Карибах. В 1717 году судно затонуло у берегов Америки. Его обломки нашли лишь в 1984 году. Часть трофеев выставлена в музее, но считается, что многое до сих пор на дне.
Пираты Каллифорд и Чиверс в 1698 году захватили корабль с паломниками, направлявшимися в Мекку. Груз оценивался в 130 тыс. фунтов — по нынешним меркам, более 2 млрд рублей. Корабль доставили на Сент-Мари у берегов Мадагаскара. Пираты были схвачены, а о судьбе золота спорят до сих пор.
Пира́тство (от греч. πειρατής - "разбойник, грабитель", от πειράω - "пытаюсь; пробую, ищу счастья"), морско́й разбо́й - незаконный захват, ограбление или потопление морских судов.
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