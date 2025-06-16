Он прячется в каждом диетическом напитке: всего 30 граммов — и сосуды теряют защиту

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Вы можете даже не догадываться, что, заботясь о фигуре и выбирая "диетический" напиток, подвергаете мозг опасности. Всё из-за эритритола — популярного сахарозаменителя, который присутствует почти в каждом продукте с маркировкой "без сахара".

Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сахарозаменитель

Чем привлекателен эритритол

Его сладость достигает 70% от обычного сахара, а калорийность — почти нулевая. Он не повышает уровень инсулина и считается подходящим для диабетиков. Эритритол получают из природных источников, и его можно найти в напитках, батончиках, десертах, соусах.

Что же пошло не так

Учёные из Колорадского университета провели лабораторное исследование и выявили, что этот сахарозаменитель может вредить сердечно-сосудистой системе, а в частности — повреждать клетки, выстилающие кровеносные сосуды изнутри (эндотелий).

В эксперименте они культивировали микрососудистые эндотелиальные клетки мозга и на 3 часа подвергали их воздействию эритритола в дозировке, эквивалентной обычному напитку с подсластителем — около 30 г.

Неутешительные итоги эксперимента:

+75% активных форм кислорода — клетки начали производить соединения, провоцирующие окислительный стресс. Он разрушает ткани и может стать спусковым крючком для инсульта.

-20% выработки оксида азота — это ключевая молекула для поддержания нормального кровотока. Её недостаток сигнализирует о дисфункции сосудов.

Клетки пытались бороться, включая антиоксидантную защиту, но не справились.

Эти изменения — тревожный сигнал. Даже краткосрочное воздействие эритритола может нарушать работу сосудистой системы.

Что дальше

Учёные подчёркивают: необходимы клинические исследования, чтобы подтвердить влияние на организм в реальных условиях. Но уже сейчас становится ясно: даже натуральный сахарозаменитель — не панацея и может нести скрытые риски.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

