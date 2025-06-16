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Он жил до появления Земли? Учёные нашли последнего общего предка жизни

2:46
Наука

Жизнь на Земле могла появиться значительно раньше, чем мы думали — и это меняет всё. Новое исследование, основанное на анализе последнего общего предка всех живых существ (LUCA), предполагает: жизнь на нашей планете возникла удивительно быстро и вполне самостоятельно. А значит, и в других уголках Вселенной она может появляться куда чаще, чем мы предполагали.

Ранняя Земля
Фото: Flickr by Free Public Domain Illustrations by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранняя Земля

Генетики удивили: предок старше, чем сама Земля

В 2024 году генетики подсчитали, что последний универсальный предок всех ныне живущих организмов появился не менее 4,2 миллиарда лет назад. Более того, верхняя граница возможного периода его существования — 4,52 миллиарда лет — совпадает с возрастом самой Земли.

LUCA оказался прокариотом — организмом без ядра, жившим в бескислородной среде и производившим ацетон. Самое неожиданное — у него уже была иммунная система. Это означает, что он существовал в экосистеме, где были и паразиты, и другие организмы, — то есть жизнь к тому моменту уже процветала.

Астроном против панспермии

Астроном Дэвид Киппинг, опираясь на эти данные, предложил новый взгляд на скорость абиогенеза — процесса зарождения жизни из неживой материи. По его расчётам, если бы жизнь возникала медленно, человечество просто не успело бы появиться. Через миллиард лет Солнце станет настолько ярким, что Земля будет непригодна для сложной жизни.

Киппинг оценил шансы медленного абиогенеза как крайне маловероятные: не более одного к 13. Даже при гипотетическом сценарии с "древними исчезнувшими цивилизациями" между LUCA и первой разумной жизнью прошло бы более 3,8 миллиарда лет — это слишком долго.

Марс, экзопланеты и многообещающие выводы

Если жизнь может зарождаться столь быстро, как это произошло на Земле (менее чем за 300 миллионов лет), панспермия — теория о заносе жизни с других планет — становится маловероятной. Перенос с Марса потребовал бы больше времени, а межзвёздные путешествия тем более.

Однако если ранние условия Земли были типичны, то аналогичная жизнь могла зародиться и на других планетах. Особенно интересно, что у Марса в прошлом были схожие геологические условия.

Вывод

Жизнь, возможно, не редкость, а норма. Быстрый абиогенез не только даёт нам надежду на существование других цивилизаций, но и заставляет по-новому взглянуть на собственное происхождение.

Уточнения

Возникнове́ние жи́зни или абиогене́з (от греч. а — отрицательная частица, био-… и …-генез), — процесс превращения неживой природы в живую. В узком смысле слова под абиогенезом также понимают образование органических соединений, распространённых в живой природе, вне организма без участия ферментов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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