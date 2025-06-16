Удивительное открытие: оказывается, насекомые защищены от паутины

Каждый, кто хоть раз зацепился за паутину в лесу, знает, насколько она липкая. Именно поэтому её часто можно найти в углах, покрытую пылью. Кажется очевидным: паук ловит добычу, потому что его сети — как липкая ловушка. Но это — заблуждение.
Группа зоологов из Германии решила проверить, как на самом деле взаимодействуют разные виды паутины с экзоскелетами насекомых. Они исследовали не стекло и металл, как делали раньше, а именно тела потенциальной добычи.
Использовались:
А в роли жертв — жук зерновка, домовой сверчок и падальная муха.
Оказалось, что слой кутикулярных углеводородов (восковое покрытие) на экзоскелете насекомых не просто защищает их от пересыхания, но и мешает клею паутины прилипать.
Клейкие нити пауков, вопреки ожиданиям, оказались наименее эффективными — насекомые легко вырывались из них. А вот "шерстяная" паутина пауков-крибеллят удерживала добычу дольше всего, потому что не клеилась, а цеплялась за микроскопические волоски на теле насекомого.
Эксперименты показали: пауки и насекомые находятся в постоянной эволюционной борьбе. Одни совершенствуют ловушки, другие — защиту. Возможно, именно из-за этого паутина пауков-крибеллят стала такой сложной и энергоёмкой в производстве — ведь она действительно эффективна.
"Сильное превосходство в удержании добычи, демонстрируемое паутиной пауков-крибеллят, может указывать на ценные инвестиции", — говорится в исследовании.
Обычная клеевая паутина — вовсе не эталон. Иногда, чтобы поймать добычу, пауку нужно не клей, а механика. А насекомые, в свою очередь, научились быть скользкими — буквально.
Экзоскеле́т (от греч. έξω - внешний и σκελετος — Скелет) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.
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