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Удивительное открытие: оказывается, насекомые защищены от паутины

2:18
Наука

Каждый, кто хоть раз зацепился за паутину в лесу, знает, насколько она липкая. Именно поэтому её часто можно найти в углах, покрытую пылью. Кажется очевидным: паук ловит добычу, потому что его сети — как липкая ловушка. Но это — заблуждение.

Паутина
Фото: flickr.com by vastateparksstaff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паутина

Эксперимент, который перевернул представления

Группа зоологов из Германии решила проверить, как на самом деле взаимодействуют разные виды паутины с экзоскелетами насекомых. Они исследовали не стекло и металл, как делали раньше, а именно тела потенциальной добычи.

Использовались:

  • Пауки-крибелляты с "шерстяной" паутиной (Amaurobius sp., Badumna longinqua, Uloborus plumipes).
  • Пауки с клеевыми нитями (крестовик Araneus diadematus, Zygiella x-notata).
  • Пауки с обычной нитью (птицеед Cyriocosmus elegans).

А в роли жертв — жук зерновка, домовой сверчок и падальная муха.

Насекомые сбегают — и вот почему

Оказалось, что слой кутикулярных углеводородов (восковое покрытие) на экзоскелете насекомых не просто защищает их от пересыхания, но и мешает клею паутины прилипать.

Клейкие нити пауков, вопреки ожиданиям, оказались наименее эффективными — насекомые легко вырывались из них. А вот "шерстяная" паутина пауков-крибеллят удерживала добычу дольше всего, потому что не клеилась, а цеплялась за микроскопические волоски на теле насекомого.

Эволюционная гонка вооружений

Эксперименты показали: пауки и насекомые находятся в постоянной эволюционной борьбе. Одни совершенствуют ловушки, другие — защиту. Возможно, именно из-за этого паутина пауков-крибеллят стала такой сложной и энергоёмкой в производстве — ведь она действительно эффективна.

"Сильное превосходство в удержании добычи, демонстрируемое паутиной пауков-крибеллят, может указывать на ценные инвестиции", — говорится в исследовании.

И что в итоге

Обычная клеевая паутина — вовсе не эталон. Иногда, чтобы поймать добычу, пауку нужно не клей, а механика. А насекомые, в свою очередь, научились быть скользкими — буквально.

Уточнения

Экзоскеле́т (от греч. έξω - внешний и σκελετος — Скелет) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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