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Здесь земля не стоит на месте: выявлен опаснейший участок в Поморье

2:25
Наука

Может ли почва внезапно провалиться прямо под ногами? В Пинежском районе Архангельской области - вполне. Здесь впервые провели сейсмическое исследование карстовой зоны, и результаты оказались тревожными.

Пещера
Фото: https://commons.wikimedia.org by Claire.Kittridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пещера

Что нашли учёные

Наиболее нестабильным признан участок площадью около 0,5 кв. км. Он находится между пещерами К-4 и К-13, в пределах системы Кулогорская — Троя. Именно здесь сосредоточены самые активные процессы разрушения горных пород.

"Научная группа Лаверовского центра использует комплексный подход — сейсморазведку, георадар и пассивные методы, — рассказали в ФИЦКИА. — Это помогает понять, как устроены воронки, пещеры и вся карстовая структура в целом".

Почему это важно

Карст — это не просто пещеры, а "живая" геологическая система. Она постоянно меняется: появляются новые воронки, случаются обвалы. Особенность Пинежского карста — его масштаб: четверть территории всей Архангельской области.

"Сейсморазведка даёт нам возможность "заглянуть" на глубину до 100 метров, — объясняет Галина Антоновская, заведующая лабораторией сейсмологии. — Мы видим, где есть трещины, где возможны новые провалы. Это особенно важно вблизи населённых пунктов".

Как проводится исследование

Учёные применяют разные методы, чтобы собрать максимально полную картину. Георадар хорош, но иногда его сигналы "глушат" глины. Тогда в дело идут пассивные и активные сейсмические техники.

"Мы запускаем ударные волны с помощью обычной кувалды — и отслеживаем, как они распространяются в породах, — рассказывает Ирина Басакина. — Это позволяет "увидеть", что происходит под землёй".

Кроме того, ранее в одной из пещер установили сейсмическое оборудование для круглосуточного мониторинга. Теперь учёные отслеживают не только новые провалы, но и степень активности трещин — можно понять, где процесс уже идёт, а где только начинается.

Что это значит для жителей

Результаты исследований критичны: на нестабильных участках могут располагаться жилые дома. Понимание геодинамики региона позволяет предотвращать трагедии, заранее выявляя опасные зоны.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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