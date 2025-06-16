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Болезнь рядом: почему лихорадка Западного Нила вновь на пике

Наука

С каждым годом жара в России ощущается всё острее. И вместе с ней приходят неожиданные "гости" — комары, способные переносить опасные тропические заболевания. Угроза кажется реальной, но есть нюансы.

Комар на теле человека
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар на теле человека

Комары прилетели — но не останутся

По словам Александра Семенова, доктора биологических наук и руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора, на постоянное проживание такие насекомые в России не рассчитывают.

"Сейчас мы живем [в России] в цикле определенного потепления. Да, они [комары, переносящие тропические лихорадки] мигрируют на север. Но… природа и климат пока не настолько изменились, чтобы они остались здесь навсегда", — отметил он.

Он поясняет: насекомые появляются в определенные сезоны, когда температура позволяет им "залетать" в новые регионы. Но как только цикл похолодания сменяет потепление, их ареал быстро сокращается.

Это уже было

Семенов уверен: пугаться не стоит — это не первый такой случай в истории.

"Мифы о глобальном потеплении — мягко скажем, не очень доказанный нонсенс. Уже бывало: теплело — животные уходили на север, холодало — возвращались на юг. Это естественный процесс", — заявил эксперт.

Вирус уже здесь — и он атакует

Тем не менее, игнорировать проблему нельзя. В 2024 году в России зафиксирован резкий скачок заболеваемости лихорадкой Западного Нила — она передаётся именно через укусы комаров. Заболевших оказалось в 2,4 раза больше, чем годом ранее, а показатель превысил средний уровень за последние годы в три раза.

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Согласно докладу Роспотребнадзора, аналогичная ситуация прогнозируется и в текущем году. Потепление продолжится, а значит, активность комаров усилится. Период с июня по сентябрь обещает быть особенно опасным, а пик заболеваемости ожидается в августе.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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